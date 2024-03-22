Son Dakika

Bursa için iş dünyası buluştu

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Bursa İş Dünyası Buluşması’ programı düzenlendi Programda Bursa’da gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler ele alındı

EKONOMİ 22.03.2024, 11:02
Bursa için iş dünyası buluştu

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Bursa İş Dünyası Buluşması’ programı düzenlendi. Programda Bursa’da gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihi, kültürel, turizm ve tarımsal potansiyelinin yanında sanayisiyle de öne çıktığını ifade ederek “Bursa sanayilerle büyümüş, sanayi karakteristiği ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha nitelikli sanayiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Özellikle 2024-2029 yılları için daha nitelikli, daha katma değerli, daha fazla ihracat yapabilmek adına en önemli projelerden biri olan KOBİ OSB, bizim için kıymetli ve değerli. BTSO ile iş birliği içerisinde herhangi bir rant söz konusu olmadan, şehir merkezinde ilgili taraflarla paylaşmış olacağız. 3 farklı noktada lojistik merkezler oluşturulması ile alakalı çalışmalarımız da var. Bursa, üreten ve gelişen bir şehir. Bu anlamda şehrimize bakanlıklar nezdinde verdiğiniz destekler çok kıymetli. Özellikle ulaşan şehir Bursa hedefiyle yatırımlarımız devam ediyor. TEKNOSAB Kavşağı, Demirtaş OSB Kavşağı, Çalı Yolu’nda ve nice projede desteklerinizi esirgemediniz. Raylı sistem ağımızı da genişletiyoruz. Bursa’nın ulaşan, yaşayan, üreten şehir olmasını istiyoruz. Bu manada Bursa’ya yapacağınız destek ve katkılarınızın çok önemli olduğu ifade ediyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE”

Dünyanın ekonomik olarak iyi bir dönemden geçmediğini ifade ederek söze başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Pandemi ve sonrasında yaşanan olumsuzluklarda dünya büyümesi ve ticareti, tarihsel ortalamaların altında seyrediyor. Bir takım toparlanmaları var. Geçtiğimiz yılı dünya ekonomisi yüzde 3 civarında Türkiye ekonomisi ise yüzde 4.5 büyümeyle kapattı. Ülkemiz ilk kez trilyon dolarlık ekonomiler ligine girmiş oldu. Geçen yıl 1 trilyon 119 milyar dolarlık ekonomik büyümeyle 2023'ü kapatmış olduk. Nominal dolar bazında kişi başına düşen gelirimiz ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. 2023’ün 4. çeyreğinde sabit sermaye yatırımlarının yüzde 10.7 artmış olması, makine teçhizat yatırımlarındaki artışın da yüzde 14 seviyelerinde olması sanayimizin gücünü ve potansiyel büyümemizi ortaya koyan olumlu göstergelerdir. Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz. Büyümemizi sürdürürken enflasyonu da düşürmeyi hedefliyoruz. Enflasyonda geçen yılı yüzde 64.8'le kapattık. Kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir büyümenin, fiyat istikrarı ile ilişkili olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında enflasyon beklentimiz 'ler seviyesine gerilemesi, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız. Tahminimiz, Şubat ile birlikte 12 aylık cari açığımızın 32-33 milyar dolarlara kadar gerileyeceği yönünde. Ayrıca 2023 yılını 54,3 milyar dolarlık turizm geliriyle kapattık. Geçen yıl ihracatımız 256 milyar dolar gerçekleşti. İş gücü piyasalarımıza baktığımızda istihdam oranımız Ocak ayında yüzde 9.1 oldu. Türkiye tarihinde ilk defa iş gücünün yüzde 49 ile istihdam edildiği bir dönem yaşıyoruz. Geçen yıl kadın istihdamındaki artışın önemli bir rol oynadığını ifade etmek isterim. Toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin seviyesine yükseldi” diye konuştu. Bursa’nın sanayide öncü kentlerden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 milyar dolar ihracat yapabilen Bursa’nın, Türkiye için çok kıymetli bir konumda olduğunu söyledi. Bu kapsamda bütün sanayici ve çalışanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda Bursa’ya yatırım yapıyoruz. Demiryolu yatırımlarımıza ve OSB’lerle bağlantılarına da ağırlık vereceğiz. Lojistik alanda iyileştirmeler ile rekabet gücümüzü de arttırmayı hedefliyoruz. Şehirde ortak aklı önemsediği ve önemli projeleriyle Bursa’ya değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

“ÜLKE KALKINMASINDA LİDER ŞEHİR, BURSA”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ inancı ile son 11 yıldır ülke hedefleriyle bütünleşen 60'ın üzerinde makro düzeyli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Burkay, hayata geçirdikleri projeler ile ülke ekonomisine 18 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle kalkınmanın en büyük destekleyici gücünün Bursa olduğunu söyledi. Türkiye'nin sanayi potansiyeli en güçlü kentlerinden bir tanesinin Bursa olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, “Bursa, özellikle sanayinin toplam gayri safi hasılası içinde yüzde 46'lık payıyla sürdürülebilir büyümenin de en önemli parçasıdır. Bursa bugüne kadar ülkemizin kalkınmasında her zaman lider pozisyon yüklenmiştir. Bizlerin amacı Bursa'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle Türkiye Yüzyılında ülkemizin kalkınmasında liderliğini devam ettirmektir. Bu açıdan da özellikle iki gün önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imzalamış olduğumuz KOBİ OSB protokolümüzü, Bursa ve Türkiye ekonomisi için çok önemsemediğimizi belirtmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da KOBİ’lerimize vermiş olduğu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13