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Bursa havlusuna coğrafi işaret

EKONOMİ 13.01.2024, 11:30
Bursa havlusuna coğrafi işaret

Bursa Ticaret Borsası, kentin marka değerlerine sahip çıkmak ve yerel ürünleri korumak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önce Bursa Pideli Köftesi için coğrafi işaret tescili alan Bursa TB’nin, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda ‘Bursa Havlusu’ da coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi, kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), kent ile özdeşleşen ürünleri koruma altına almayı sürdürüyor. Daha önce Bursa Pideli Köfte için coğrafi işaret tescili alan Bursa TB’nin, dünyaca ünlü Bursa Havlusu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yaptığı başvuru da sonuçlandı. İncelemelerin ardından “Bursa Havlusu” coğrafi işaret tescili alarak Bursa’nın tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı.

Bursa Havlusu’nun özgünlüğü tescillendi

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tescili almasının kent ekonomisine ve marka değerlerine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Matlı, Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginliği ve tarihini yansıtan Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı. Coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini belgeleyerek, yerel ekonomiyi desteklediğine dikkat çeken Başkan Matlı, “Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte, bu ürünümüz daha da değer kazanacak ve pazarda kendine ayrıcalıklı bir yer edinecektir. Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimize ait değerlere sahip çıkarak sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bölge ekonomisine büyük katkı

Başkan Özer Matlı, Bursa’nın kendine özgü lezzetleri, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle, Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunun altını çizdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren oda ve borsaların, coğrafi işaretli ürünler konusunda yürüttüğü tanıtım faaliyetleri ile konunun daha çok sahiplenilerek geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Başkan Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimizin zengin kültürüne ve tarihine olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız; kırsaldaki üreticimize sahip çıkarak üretimi ileriye taşımak ve ürünlerimizi yalnızca tescil alarak değil güçlü bir denetim mekanizması ve oluşturulacak stratejik güç birlikleriyle yeni pazarlara açmak, sonucunda da coğrafi işaretin ekonomik çıktılarını alabilmektir. Her geçen gün artan tüketici bilinci ve geleneksel ürünlere olan talep artışı, coğrafi işaretli ürünlerin pazar payını artırmakta ve ürünün sürdürülebilir üretimini de güçlü kılarak, ülke ekonomisine ivme katmaktadır” şeklinde konuştu.

BURSA HAVLUSU

Bursa Havlusu; üstten vuruşlu dokuma tezgâhlarında iki yüzü de ilmekli, yani havlı olarak dokunan havludur. Zemin çözgüsü, hav çözgüsü ve atkı olmak üzere üç iplik sistemi ile 0 pamuk ipliği kullanılarak “kara tezgâh” olarak adlandırılan eski tip el dokuma tezgâhları, yarı otomatik ya da otomatik dokuma tezgâhlarında dokunur. Kısa kenarları dikilerek, gerçek kenar bırakılarak, saçaklı ya da bükümlü-düğümlü, bağlamalı olarak üretilebilir. Bursa Havlusu desensiz olabileceği gibi bazı havlularda bitkisel desenler ve/veya minare işlemesi bulunur. Bursa Havlusu ipliğin boyasız haliyle ya da boyanmış olarak üretilir. Boyut ve desen konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte genellikle bitkisel desenler kullanılır.

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