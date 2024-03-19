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Bursa halkı, Ramazan pidesi fiyatlarından memnun mu?

Bursa’da 300 gram pide 20 liradan, 500 gramlık pide ise 30 liradan tezgahlarda yerini aldı. Peki Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatından vatandaşlar memnun mu?Esmanur GÜLBAHAR/Reyhan ÖZBAKIR/Ömer DEMİR/HERKES DUYSUNBURSA

EKONOMİ 19.03.2024, 11:39
Bursa halkı, Ramazan pidesi fiyatlarından memnun mu?

Bursa’da 300 gram pide 20 liradan, 500 gramlık pide ise 30 liradan tezgahlarda yerini aldı. Peki Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatından vatandaşlar memnun mu?Esmanur GÜLBAHAR/Reyhan ÖZBAKIR/Ömer DEMİR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye’de hayat pahalılığı giderek artarken, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide de enflasyondan nasibini aldı. Pideye geçen seneye oranla yüzde yüz zam geldi.

Buna göre 2023 yılının Ramazan ayında 10 liradan satışa çıkan 300 gramlık Ramazan pidesi, bu yıl 20 liralık satış fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.

Herkes Duysun ekibi olarak fırıncılara ve halka pide fiyatlarını sorduk. Bakalım Bursa halkı, Ramazan pidesi fiyatlarından memnun mu? Söz vatandaşta…

BU SENE 500 GRAM PİDE TERCİH EDİLİYOR

Bir fırın işletmecisi 330 gram pideye 5 TL, 500 gram pideye ise 10 TL yumurta ilavesi olduğunu kaydetti ve kalabalık sofralarda ortalama pide maliyetinin 200 TL’yi bulabildiğini belirtti.

Bu Ramazan ayının, ekonomik anlamda halk için daha zor geçtiğini de ifade eden fırın işletmecisi,330 gram pidenin 20, 500 gram pidenin ise 30 TL’den satıldığını hatırlatarak ekonomik açıdan vatandaşların 500 gramlık pideyi daha çok tercih edeceklerini söyledi.

İNDİRİM’DEN PİDE

Halkın, pide fiyatlarına yorumları ise şöyle:

-Pahalı, halk yiyemiyor. 150 lira’ya 5 pide aldım oda indirimden. Bir lahmacun 60 lira olur mu? Market alışverişini de indirimli ürünlerden aldım bin TL’ye parça parça alışveriş yaptım. O da şeker, un ve çay. Bu alışverişin içinde et yok, sucuk yok.

VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Vatandaşın ise büyük bir kısmı henüz birkaç sene önce 2 TL’ye aldığı pideyi bu yıl 20 TL’ye almaktan memnun değil. Vatandaş zamlardan ve enflasyondan şikayetçi.

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