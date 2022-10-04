Bursa Gürsu'ya istihdam katkılı AB hibesi

Bursa'da Gürsu Belediyesi, Avrupa Birliği hibe programlarından alınan desteklerle,Gürsu’da, yeni iş yatırımlarının yapılması veistihdamın geliştirilmesini sağlıyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Merkezi tarafından hazırlanan “Biz Birlikte Güçlüyüz Projesi”, Avrupa Birliği Enhancer Programı tarafından hibe desteğine hak kazandı.

Proje kapsamında, hazır giyim sektöründe çalışan firmalara verilecek eğitimve mentörlük hizmetleriyle üretim süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyulan mesleklerinden olan modelistlik/stilistlik branşlarında gerçekleştirilecek mesleki beceri kazandırma programlarıyla sektöre 40 kişilik yeni istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Proje hedefleri arasında; kayıt dışı çalışan işgücünün kayıt altına alınması,ilçede farklı kültür, milliyet ve göçmenlerden oluşan halkın kaynaşmasının sağlanması, hemşehrilik bilincinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılması da yer almakta.

“İlçemizin kalkınmasına katkı sağlayacak tüm kaynakları değerlendirerek yeni projeler geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin değişen ekonomik ve sosyal yapının gerektirdiği koşullara uyumlu olarak gelişimini sağlamak için çok yönlü projeler hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan Arge ve İnovasyon Merkezi’miz tarafından hazırlanan bu projeyle, hem ekonomik alanda gelişmeye katkı sağlamak hem de ilçemizde değişen sosyal dokunun uyum süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz. Aynı misyonla, daha önce hayata geçirdiğimiz ve sağladığı kamusal faydalarla Altın Karınca ödülüne layık görülen ‘Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Atölyesi Proje’mizle de Avrupa Birliği’nden 300 bin euro hibe desteği kazanmıştık. Proje kapsamında Ertev’leoluşturduğumuz Steam Atölye’mizde; halen, her yıl, 7-14 yaş aralığındakibinlerce çocuğa robotik kodlama, üretim becerileri, 3D tasarım ve imalat, drone kullanımı gibi eğitimler veriliyor. Başarı oranı düşük olan çocuklara ve ebeveynlerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri veriliyor” dedi.

Gürsu Belediyesi, Kızılay Toplum Merkezi, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) iş birliğinde yürütülecek Proje’nin tüm faaliyetlerinin maliyeti Enhancer hibe programı tarafından sunulacak hibe desteğiyle karşılanacak.