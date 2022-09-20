Bursa Gürsu'nun geceleri güneşle aydınlanacak

Bursa'da Gürsu Belediyesi, güneşten üretilen elektrik enerjisiyle hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de enerji santralinde üretilen elektriğin satışından gelir elde edecek.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin 8 milyon 248 bin TL yatırım maliyetiyle hayata geçirdiği Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali, sisteme saatlik 607 kw enerji vererek ayda 75 bin kw elektrik üretecek ve sistemden yaklaşık 215 bin TL gelir elde edilecek.Santral sayesinde yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL’lik gelir sağlanmış olacak.

15 dönüm arazi üzerinde oluşturulan santralden 30 yıl boyunca üretim yapılacak.

Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali’nde, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz’la birlikte inceleme yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hem gelir getirici, hem de çevreci bir yatırım olan GES'i tamamen belediyenin öz sermayesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, "Ericek Güneş Enerji Santrali’mizle, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten elde ettiğimiz elektrikle hem belediyemizin tüketeceği elektriği sağlayacak hem de ihtiyacımız dışında kalan elektriği de şebekeye aktararak gelir elde edeceğiz. Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Güneş Enerji Sistemi’mizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olacağız" dedi.

Başkan Işık, yatırım teşvik belgesinden faydalanılarak, yaklaşık 1 milyon 350 bin liralık KDV muafiyetiyle oluşturdukları tesisin 4 yıl içerisinde yatırım maliyetini amorti edeceği, bakım ve işletim kolaylığı olan tesis sayesinde sınırsız bir enerji kaynağıyla üretim yaparak yüksek verim elde etmiş olacaklarını kaydetti.