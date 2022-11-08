Bursa Gürsu istihdamda öncülüğünü sürdürüyor

Bursa'da istihdam konusunda öncü proje ve hizmetlerle örnek olan Gürsu Belediyesi, yeni adımlarla istihdama olan desteğini etkin olarak arttırmayı sürdürüyor.BURA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediyesi ve Kariyer.Net arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, istihdam konusunda yapılacak ortak çalışmalarla iş arayanlarla iş verenler daha geniş platformlarda bir araya gelme imkanı bulacak.

“İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokollerimiz ve istihdam buluşmalarımızla, iş arayanlarla iş verenleri buluşturduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu sınırları kapsamında başlattıkları istihdam buluşmalarında geldikleri noktada artık Gürsu'nun dışından da başvuruların yapılıyor olmasının hizmetin faydasını görmeleri açısından kendilerini motive ettiğini belirterek, 2021 yılında oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi’miz, Gürsu ve Bursa’mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale geldiğini söyledi.

Kariyer.Net Satış Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sağlıkoğlu, İşin Olsun’un 5. yılında 5 yıldızlı bir uygulama haline geldiğini kaydetti.

İşsizlik sorununun üstesinden gelmek için doğru adayla doğru işin hızlı bir şekilde buluşabilmesi kritik önem taşıdığını belirten Sağlıkoğlu, "Mavi yaka iş ve eleman aramayı dijital ve kolay hale getiren İşin Olsun uygulamamızı da bu misyonla hayata geçirdik. Aylık 8 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği platformumuzda 5 yılda 100 milyondan fazla kişi iş başvurusunda bulundu. 800 bine yakın işveren İşin Olsun’a ilan verdi" diye konuştu.