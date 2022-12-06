Bursa Gürsu'da gençler esnafa 'e-ticaret' öğretecek

Bursa'da Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, gençleri ve esnafı çok sevindirecek yeni bir eğitim akademisi başlatıyor.​BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde gençlerin inovatif fikirleri ve aktif iş gücü, esnafların dijital dönüşüm ihtiyaçları ile buluşturulacak.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek “Genç Girişimci Akademisi” nde eğitim alacak proje katılımcısı gençlerle, Uludağ Üniversitesi’nde yapılan tanışma toplantısında Akademi süreçleri paylaşıldı ve "E-Ticarete Nasıl Başlarım?" semineri düzenlendi.

GENÇLERİN ENERJİSİ İLE ESNAFLARIN TECRÜBESİ BİRLEŞECEK

Gençler ve pilot proje olarak seçilen esnafları e-ticaret çatısı altında buluşturacak Akademi, süreci teorik eğitimle sınırlı bırakmadan, gençleri ve esnafları deneyimsel bir yolculuğa çıkartacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 1,5 yıl önce istihdama katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Kollektif Kariyer Merkezi'nin 49 adet istihdam buluşması ile yaklaşık 5 bin gence ve vatandaşa istihdam köprüsü olmayı başardıklarını söyledi. Esnaflarımızın dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek onlara rekabette fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Işık, "Bursa Teknik ve Bursa Uludağ Üniversitelerimizin desteği ile Bursa’da bu anlamda bir kıvılcım başlatarak hem gençler hem de esnaflarımız için katma değer üreteceğimize inancımız tam” dedi.

Akademi kapsamında; “GencGirisimciyiz” instagram sayfası üzerinden "İş Dünyası Sohbetleri" serisi ile iş yaşamına dair sahadaki örnek uygulamalar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı fırsatlar paylaşılacak ve girişimcilik eğitim ve motivasyon kampları yapılacak.

Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, tecrübe aktarımları, motivasyon kampları, firma ziyaretleri ve yarışmalar hepsinin bir arada sunulacağı Akademi, problem çözmeyi seven, aklında üretici fikirleri olan, motivasyonu yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yeteneklerini ortaya koyma imkanı sunacak.

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