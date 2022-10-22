Bursa Gemlik’teki bu markette para geçmiyor”

Bursa'nınGemlik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan halk market, ihtiyaç sahibi ailelere gerçek marketleri aratmayan görüntüsü ile hizmet vermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulduğu günden bu güne tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşık 2 milyonluk kredi kullanarak alışveriş yaptığı halk marketin hizmet verdiği hane sayısı 900’e ulaştı.

Halk Market'ten yararlanmaya hak kazanan yurttaşların uzun süren çalışmalar sonucu tespit edildiğini ve bu konudaki çalışmaları özenle sürdürdüklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Halk marketten yararlanmak isteyen yurttaşların Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurusunun ardından görevli sosyologların titizlikle tespit yaptıklarını belirtti. İhtiyaç sahibinin çocuk sayısı ve yaşı, gelir durumu gibi birçok kriterin göz önünde bulundurulduğu bir puanlama sistemi olduğuna da değindi.

Halk marketten yararlanmak için verilen halk kartın kredi sistemiyle çalıştığını ve bu kredi sisteminin ihtiyaç durumuna göre üç aşamalı olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Halk marketten yararlanmak için evin kadına verdiğimiz halk kartta 180 – 250 ve 300 bakiye olmak üzere üç farklı bakiye sistemi var. Marketimizde herhangi bir kâr amacı güdülmediği için ürünler toptan fiyatına vatandaşa ulaşıyor. Bu da vatandaşların daha düşük bakiyeyle, daha çok ürün almasını sağlıyor. Şu anda halk markette yurttaşlarımızın harcadığı bakiye miktarı 2 milyona yaklaşırken, süt ürünleri, kozmetik, kuru bakliyat, çikolata ve deterjan gibi çok sayıda ürün çeşidini bünyesinde barındırıyor” dedi.

KART EVİN KADININA

Halk marketin her ay yüzlerce Gemlikliye hizmet verdiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Halk markette veren el alan eli görmeyecek mantığıyla hareket ediyoruz. Yurttaşlarımızın alışveriş yaptığı herhangi bir üründe veya poşetlerde marketimizin logosu yok. İhtiyaç sahihi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımız her ay düzenli olarak Gemlik Belediyesi olarak kendisine verdiğimiz kartlardaki bakiye miktarında ve kimseye avuç açmadan halk markette bulunan çeşitli ürünlerden alışverişini yapıyor. Biz halk kartı elzem durumlar dışında evin kadını adına çıkartıyoruz. Kadınlarımız evinin ihtiyacını biliyor, ona göre alışverişini yapıyor. Halk marketten yararlanan yurttaşımız 900 haneye ulaştı” diyerek sözlerini tamamladı.