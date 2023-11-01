Bursa Food Point’te bini aşkın iş görüşmesi yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti programı kapsamında Bursa gıda sektörü temsilcileri 30 ülkeden 200’e yakın yabancı alıcı ile bir araya geldi. Etkinlikte 2 gün boyunca 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, sektörlerin ihracatını artırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşlenmiş gıda ve dondurulmuş gıda sektörlerine yönelik yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Bursalı firmalar, bu yıl 6.’sı düzenlenen “Bursa Food Point” alım heyeti etkinliğinde yabancı alıcılarla buluştu.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcının katıldığı etkinlik 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Food Point programına yurt dışından önemli alıcıların geldiğini belirtti. Alım heyetinin sektörün ihracatına önemli katkı sağladığını vurgulayan Sayılgan, “Türkiye’nin önemli gıda üretim merkezlerinden olan Bursa sahip olduğu potansiyeli ihracata da yansıtıyor. Sektörümüz UR-GE projeleri ile ciddi iş bağlantıları kuruyor. Alım heyeti programında iki gün boyunca Bursalı firmalarımız 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz organizasyon için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. BTSO olarak firmalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Food Point katılımcılarından Hacı Hasan Oğulları firması sahibi Yüksel Aktaş, BTSO’nun organize etmiş olduğu alım heyetinde 30’dan fazla ülkeden gelen yabancı alıcıyı ağırladıklarını söyledi.

Bursa Food Point’e Almanya, İsviçre, Balkan ülkeleri, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan başta olmak üzere gıda sektörünün başlıca hedef pazarlarından önemli alıcılar katıldı.

Food Point organizasyonuna katılan yabancı alıcılardan Rosproduct firma yetkilisi Irına Markova, Bursa’ya ilk kez geldiklerini ve çok beğendiğini söyledi. Etkinlik öncesi Bursa gıda sektörüne ilişkin araştırma yaptığını söyleyen Markova, “Kendi alanımızda hizmet veren firmalarla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Burada tanıştığımız firmalarla iletişimde kalarak yeni ticari anlaşmalar sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Moldova’dan organizasyona katılan Panilino firması yetkilisi Serghei Josan ise Bursa’da çok güzel karşılandıklarını ve ilerleyen günlerde görüştükleri firmalarla birlikte iş yapmayı düşündüklerini söyledi.