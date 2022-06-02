'Bursa Food Point' 60 ülkeyi Bursa'da buluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektörünün uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Bursa Food Point’ alım heyeti organizasyonu, 5’inci kez düzenlendi.BURSA (İGFA) - BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleri ile İşlenmiş ve Dondurulmuş gıda olmak üzere sektöre dönük 2 ayrı UR-GE projesi kapsamında düzenlenen ‘Bursa Food Point’, proje kapsamındaki Bursa firmalarını yabancı alıcılarla bir araya getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle 2 yıllık bir aranın ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte, ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, İngiltere’den Güney Afrika’ya kadar farklı coğrafyalardan gelen yabancı iş insanları, Bursa firmalarıyla önemli ticari bağlantılar kurdu. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Küresel Fuar Acentesi’nin üstlendiği organizasyona 75 firma katıldı.

Bursa Food Point organizasyonundan dondurulmuş meyve-sebze, unlu mamuller, dondurulmuş balık, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin-pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat ile sütlü tatlı üretimi gerçekleştiren firmalar ürünlerini, yurt dışından gelen alıcıların beğenisine sundu. Etkinlikte; Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Rusya, İngiltere olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden ciddi alıcılar yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, ‘Bursa Food Point’i 2 yıllık bir aranın ardından 5. kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aytuğ Onur, “Alım heyeti organizasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. 60 ülkeden gelen 200’ü aşkın misafirimiz oldu. Organizasyonu büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. BTSO bu konuda gerçekten uzmanlaştı. Dünyanın dört bir tarafından büyük alıcıları getirdik, Bursa ile kucaklaştırdık. Bu önemli buluşmaların gıda sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkıları olacak.” diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi Elif Özhan, BTSO ve 27. Meslek Komitesi olarak birçok projeye imza attıklarını kaydederek, “Aktif olan tüm projelerde rol almaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz. Burada çok güzel bir ekip çalışması var. Verimli bir organizasyon gerçekleştirildi. Özellikle Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden ziyaretçilerle görüştük. Bu görüşmelerin yeni iş bağlantılarına dönüşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.