Bursa'dan Lufthansa'nın iş ortaklığı ağına katıldı

Dünyanın köklü havacılık şirketlerinden Lufthansa’nın iş ortaklığı ağı Lufthansa City Center (LCC), artık Bursa’da.BURSA (İGFA) - Dünya çapında, 105 ülkede 561 acente ile hizmet ağını dünyaya yayan Lufthansa City Center, Turizm Sektörün 32 yıllık deneyimi ile güçlü kuruluşu olan Plaza Tur ile artık Bursa’yı da destinasyonuna aldı.

Bursa’nın, sanayi ve turizmle her geçen gün gücünü dünyaya kanıtlamasının da bir yansıması olan gelişmeyle ilgili konuşan Plaza Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Can, “Bu gelişme salt Plaza Tur’a değil, kentimize olan inancın da bir yansımasıdır. Bursa’nın dinamik yapısı, Lufthansa City Center Ofisi olarak tercih edilmemize katkı sağlamıştır” dedi. Can, bu gelişme ile Plaza Tur müşterilerinin, dünya çapında 105 ülkede 561 acentayla işbirliğinin getireceği hız, uygun fiyat ve güvenliğe de kavuşacağını ifade etti.

LCC’ye yalnızca sıkı kalite standardını taahhüt eden acentelerin seçildiğini de kaydeden Can, “LCC üyesi bir turizm acentesi ile çalışmak doğal olarak dünyanın da en iyi seyahat platformundan yararlanmak anlamına da gelir. LCC acenteleri, ülke ve bölgelerin gerçek destinasyon uzmanlarıdır. Bu da seyahat eden yolcuların yüzde yüz kaliteye ulaşmasını sağlayacaktır ” diye konuştu.