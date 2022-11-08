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Bursa'dan istihdama katılımı artıracak örnek proje

EKONOMİ 08.11.2022, 11:42
Bursa'dan istihdama katılımı artıracak örnek proje

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Borusan Grup şirketlerinden Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak adına güçlerini birleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da bölgede yer alan kadın çalışanların üretim süreçlerindeki istihdamını artırmaya yönelik iş birliğinde protokol imzaları atıldı.

‘Bu İş Eşitlik İşi’ adıyla projelendirilen iş birliğinin NOSAB’da gerçekleştirilen imza törenine, BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel’in yanı sıra BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile NOSAB ve Borçelik yöneticileri katıldılar.

Törende konuşan BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, emeğin cinsiyetle alakası olmadığını belirtirken, “Kadınların ekonomik faaliyetlerde daha güçlü temsil edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Projemizin ülke geneline yayılabilecek bir çalışma olacağına inanıyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz” dedi.

NOSAB Başkanı Erol Gülmez ise, NOSAB olarak bütün sosyal projelerde bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Kadınların istihdama katılmalarına katkı sağlayacak bu projeye de çok inanıyoruz ve gönülden destekliyoruz” dedi.

Proje ortaklarından Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel de, 2018 yılından bu yana üretimde kadın çalışana yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Şirket içinde yaptığımız ve takdir toplayan çalışmalarımızla tüm sektörlere ilham veriyoruz. Bu değerli proje ile de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra iş birliği protokolü BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel tarafından imzalandı.

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