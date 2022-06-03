Bursa'dan dünyaya makine üretip satıyor

Bursa’nın 1976’dan bu yana makine üreticisi olan Mızrak Makine, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 20 bin metrekarelik kapalı alanda ağırlıklı olarak mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde kullanılmak üzere ahşap işleme makineleri üretiyor.BURSA (İGFA) - 1976 yılında Necmettin Mızrak, Fahrettin Mızrak, Mehmet Mızrak kardeşlerin Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol’da açtığı küçük bir dükkan bugünlerin temelini attı. İlk zamanlarda planya makinesi üretimiyle başlayan Mızrak Makine’nin serüveni, zamanla müşterilerden gelen geri bildirimler ve isteklerle yeni makinelerin üretimiyle devam etti.

Mızrak Makine’nin ürettiği makineler yurt içinde birçok mobilya devi markalar tarafından kullanılırken, yurt dışında da birçok sektör tarafından tercih ediliyor.

Bugün Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini sürdüren Mızrak Makine Endüstri Mühendisi Ömer Mızrak, "Mevcut yerimiz şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldi bu konuda da yeni bir yatırımımız olacak. 120 personelimiz, 5 mühendisimiz, Ar-Ge çalışanlarımız ile birlikte genellikle Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle toplam ihracatımızın yüzde 15’ini Avrupa ülkeleri oluşturuyor" dedi.

Mızrak Makine olarak hayatın her yerinde olduklarını kaydeden Mızrak, "Ev ve işyerlerinde, hastanelerde hayatın her alanında kullanılan dolapların, mobilyaların, ahşabın olduğu her alandayız. Ahşabın ham halinden kesilip nihai ürün elde edilmesini sağlayan makineleri bizler üretiyoruz. Ahşap, tahta, mdf, suntayı gördüğünüz her yerde Mızrak Makine’nin imzası mutlaka vardır" diye konuştu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ana üretim merkezi olmakla birlikte Talaşlı İmalat alanında Osmangazi’de Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki faaliyetlerini sürdürürken, İstanbul Ümraniye, İstanbul Başakşehir ve İzmir Gaziemir’de 3 şubesi yer alıyor. Fabrikamızda üretilen ürünler bu 3 noktada fabrika satış mağazası konseptiyle hizmet veriyor. Ayrıca Türkiye’nin 15 noktasında ürünlerimizin satışını gerçekleştiren Mızrak Makine’nin distribütörlüğünü üstlenen bayiler yer alıyor.