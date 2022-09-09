Bursa'da 'yeşil ekonomi' BUSİAD'da konuşuldu

Yeşil ekonomiye uyum sağlama yolunda atılan olumlu adımlar, Bursa'da BUSİAD Evi Konferans Salonu’nda konuşuldu.BURSA (İGFA) - Aile İşletmeleri Derneği TAİDER ile BUSİAD’ın birlikte gerçekleştirdiği “Yeşil Sektörler Buluşması” başlığında etkinlik düzenlendi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ın bir öngörü kuruluşu olduğunu ifade ederek, yıllardır dijitalleşme ve yeşil ekonomi üzerine çabalarının olduklarına vurgu yaparak, gelecep ışık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan ise, hem kendi şirketi, hem de dünya için yeşil üretim biçimlerinin benimsenmesinden başka bir çarenin olmadığına dikkati çekerek, "Bu gerçeği ne kadar çabuk idrak eder ve üretim biçimlerimizi buna göre şekillendirirsek organizasyonel dayanıklılık, sürdürülebilirlik, aile şirketlerinin sağlıklı devri gibi konular önümüze çıkan engeller olmak yerine bizi geleceğe taşıyan birer mancınık haline gelecektir” dedi.

BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, fabrikalarını yaparken nasıl LEED Sertifikası aldıklarına ilişkin yolculukları hakkında bilgiler verdi.

TOFAŞ Direkt Malzeme Satın Alma Müdürü Ferruh Arar da, 2017 yılında yeşil satın alma sistemine geçtiklerini kaydederek, çalıştıkları firmalara gönderdikleri soru setleriyle hem TOFAŞ’ın çevreye olan etkisini hem de TOFAŞ için üretim yapan firmaların etkilerini ölçümleme şansını elde ettiklerini söyledi.

Toplantıda konuşan İpeker AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, yeşil ekonomi meselesinin bir vicdan muhasebesi haline gelmesi gerektiğini dile getirdi. İpeker, limitli yaşamanın şart olduğunu ifade ederek, “Zihniyetlerin değişmesi gerekir” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara BUSİAD tarafından adlarına, ÇEK Kır Çiçekleri için yapılan bağışın sertifikası, TAİDER’den de birer hediye sunuldu.