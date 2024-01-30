Bursa'da yaşamanın maliyeti ne kadar?

Enflasyonun artması ve alım gücünün zayıflamasının ardından kira ve konut fiyatları da ciddi oranda yükselince büyük şehirlerde yaşamak zorlaştı. Peki Bursa’da yaşamak nasıl? Bursa’da yaşamanın maliyeti ne?Esmanur GÜLBAHAR / Ömer DEMİR / Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan büyük ve gelişmiş bir şehirdir. Yüksek enflasyon ve piyasalardaki dalgalanmalar tüm dünyada yaşam maliyetlerini etkilerken, Bursa’da da alım gücünü ve yaşam standartlarını ciddi oranda etkiledi. Kira ve konut fiyatlarındaki yüksek artış da vatandaşın belini bükünce büyük şehirlerde yaşamanın maliyeti oldukça arttı. Peki Bursalılar artan maliyetler hakkında ne düşünüyorlar? Söz Vatandaşta…

İşte “Bursa’da yaşam maliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimiz vatandaşlardan aldığımız bazı cevaplar:

-“Maliyetler çok yüksek, geçim bayağı zor... Yan gelirimiz olmasa emekli maaşı ile geçinmek çok zor.”

“TÜİK VERİLERİNE İNANMIYORUM”

-“Bursa, Türkiye’nin dördüncü büyük kenti fakat yaşam maliyetleri çok yüksek. Ben bir emekli maaşı ile yaşamanın çok zor olduğunu anlıyorum. TÜİK verilerine asla inanmıyorum. Sokakta yaşayan ve bunu hisseden biri olarak söylüyorum, çok yüksek.”

-“Çok pahalı, insanların parası yok başı boş dolaşıyor. Bir yere gidip oturamıyor. Emeklilerimiz aç bırakıldı. Kendi maaşlarına %85 zam yapıyorlar. Ben 35 sene çalıştım, bizim emeklileri toprağa gömüyorlar.”

“EMEKLİYE ZAM YAPILSA NE OLUR?”

-“Aldığımız ücret zaten yetmiyor, yaşam koşulları bitirdi bizi. Emekliye zam yapılsa ne olur? Markete gidiyoruz onlara da zam yapıyorlar. Ben emekliyim 2015’ten beri, bu ay 10 bin olacak. 10 bine bu hükümet geçinebilir mi?”

- “Hanım çalışıyor, ben çalışıyorum benim oğlan çalışıyor ona rağmen geçinemiyoruz.”

Bir vatandaş ise geçinebildiğini ifade ederek, kimseye muhtaç olmadığını söyledi.