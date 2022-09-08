Bursa'da üretici 115 yatırımcıya 5 milyon 82 bin liralık hibe

Bursa'da makine ekipman ve bireysel sulama sistemleri hibe desteği dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bursa'da toplamda 115 yatırımcıya 5 milyon 82 bin 313 lira hibe desteği verildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ''Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı'', ''Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'', "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi'' ve "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı" ile destek almaya hak kazanan Bursalı üreticilere hibe destekleri dağıtıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde makine ekipman hibesi dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül''ün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Düşünsel Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü M. Cüneyd Çavuşoğlu, Sezer Makine Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Karaca ile proje faydalanıcılarından Mozaik Tarım Yetkilisi İsmail Yıldırım, Ziraat Mühendisi Zerrin Hatip ve üreticiler katıldı.

Açılışta konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, 2022 yılı için bugün itibariyle Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçilerimiz tarafından kullanımının yaygınlaştırılması projelerine ilişkin rakamsal hibe tutarlarını açıkladı.

Müdür Aygül, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi programında 120 hibe sözleşmesi imzalayan 105 çiftçiye toplam 3 milyon 749 bin 974 TL, Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi programında 3 hibe sözleşmesi imzalayan 1 yatırımcıya toplam 430 bin 533 TL, Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programında 12 hibe sözleşmesi imzalayan 2 yatırımcıya toplam 201 bin 805 TL ve Kırsal kalkınmada uzman eller projelerinin desteklenmesi programında 7 çiftçiye toplam 700 bin TL ve toplamda 115 yatırımcıya 5 milyon 82 bin313 TL hibe desteği verildiğini kaydetti.

Aygül, sözleşmeler kapsamında projelerimiz devam ettiğini söyledi.