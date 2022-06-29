Bursa'da ULUKOZA girişimcilerinden sanayiye yeni göz

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilik platformu ULUKOZA’nın girişimcileri Bilgin Dallı ve Oğuz Kayalık, geliştirdikleri ‘Kompakt Endüstriyel Görüntü İşleme Sistemi Projesi’ ile sanayide dışa bağımlılığını azaltarak, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi’nde şirketleşen TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu BiGG4tech Projesi kapsamında ULUKOZA Programı ile hibe desteği alan girişimciler Bilgin Dallı ve Oğuz Kayalık, ‘Kompakt Endüstriyel Görüntü İşleme Sistemi’ ile sanayicileri dışa bağımlılıktan kurtaran, pratik ve yenilikçi bir çözüme imza attıklarını dile getirdi.

Türkiye’de kompakt ve kompakt olmamak üzere iki çeşit endüstriyel görüntü işleme sistemi kullanıldığını belirten ULUKOZA Girişimcisi Bilgin Dallı, “Kompakt olmayan sistemde, kurulum için 6-10 hafta arası bir süreye ihtiyaç var. Ayrıca bir parçanın değişmesi durumunda yazılımın yeniden hazırlanması, teknik altyapının sıfırdan oluşturulması gerekiyor. Bu tip sistemlerde ayrı bir bilgisayara, ayrı bir harici sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz teknolojide ise sistem, cihazın içinde yer alıyor. Ürünün kurulumu ve 1 saatlik eğitim ile toplam 2 saatte sistemimiz kullanıma hazır hale geliyor” dedi.

Kendisi gibi girişimci olan Oğuz Kayalık ile geliştirdikleri projenin tasarım aşamasının bitmek üzere olduğunu da belirten Dallı, “ULUKOZA ile birlikte heyecanlı ve yoğun bir proje yazma dönemi geçirdik. Bu süreçte mentorlerle çok sıkı çalıştık. ULUKOZA sayesinde birçok firma yetkilisiyle tanışma, müşterilere ulaşma imkânı bulduk. Bursa’nın büyük firmalarından iyi niyet mektubu aldık. ULUKOZA sayesinde TÜBİTAK onaylı bir projemiz var. Bu, bize birçok kapının açılmasını sağlıyor. ULUKOZA ve TÜBİTAK ile geliştirdiğimiz proje sayesinde sanayi dünyasında kalıcı bir yer edinip, terzi usulü endüstriyel sistemler üretebiliriz” ifadelerini kullandı.