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Bursa'da trafiğe kayıtlı araçların yüzde 60'dan fazlasında kasko yok

EKONOMİ 23.09.2022, 09:14
Bursa'da trafiğe kayıtlı araçların yüzde 60'dan fazlasında kasko yok

Bursa’da trafiğe kayıtlı araçların yüzde 60’ından fazlasının kasko sigortasının olmadığı ortaya çıktı.BURSA (İGFA) - Allianz Türkiye, kasko sigortası yaptırmak veya yenilemek isteyen müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kasko sigortası ürününü yeniden tasarladı.

Bursa’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 24 bini geçerken, kaskosuz araç oranının yüzde 60’tan fazla olduğuna dikkat çeken Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suat Didari, “Sel, dolu gibi felaketlerde veya kazalarda değerlerimizi korumak adına kasko yaptırmak büyük önem taşıyor. İstatistiklere göre son iki yılda Bursa’da yaşanan trafik kazalarının oranı yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkmış durumda. 2021 yılında 60 binden fazla kaza gerçekleşti. Bu nedenle araç sahiplerinin araçlarını güvence altına almalarına destek olmak için her bütçeye uygun, dört farklı kasko paketi geliştirerek müşterilerimize sunduk” diye konuştu.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun paketi tercih ederek daha hızlı ve kolay bir şekilde kasko poliçesine sahip olabilmesini hedefleyen Allianz Türkiye; ‘Mini, Eko, Kapsamlı ve Markalı’ olmak üzere dört farklı kasko paketi geliştirdi.

Teminat kapsamı ve hasar durumunda tercih edilen servis ağına göre değişiklik gösteren Allianz kasko sigortası paketleri ile araç sahipleri; araçlarını çarpmadan yanmaya, hırsızlıktan teröre, doğal afetlerden ferdi kazaya kadar birçok riske karşı güvence altına alabiliyor. Kaza durumunda yedek araç ve çekici hizmeti de sunan paketler, isteğe bağlı olarak satın alınabilecek yurt dışı teminatı, gelir kaybı teminatı, tedavi masrafları teminatı gibi birçok riske karşı da koruma sağlıyor.

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