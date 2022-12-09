Bursa'da 'Sürdürülebilirliğin DNA'sına yoğun ilgi

BUSİAD'ın düzenlediği 12. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ve 5. Yenileşim Ödülü Almira Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu tarafından, bu yıl “Sürdürülebilirliğin DNA’sı” temasıyla düzenlenen 12. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nun açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Dünya’nın bir süredir var olma sorunu yaşadığını ifade etti.

“Salt üretmenin değil, sürdürülebilir üretmenin önemli olduğunu yeni yeni anlıyoruz" diyen Küçükkayalar, "Doğrusal değil, döngüsel üretmenin önemli olduğunu, kaynakların sınırlılığını göz ardı etmeden, doğamızı ve geleceğimizi düşünerek üretmek ve tüketmek gerektiğini şimdi fark ediyoruz. Logomuza bakın; Dut yaprağı, ipek kozası ve dişli. Yani 44 yıl önce sürdürülebilir olmanın hayatın devamlılığı için vazgeçilmez olduğu anlaşılmış ve bu, Bursa’nın sembolleriyle ifadesini bulmuştur" diye konuştu.

Sempozyum’un paydaşlarından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, pil ve batarya teknolojileri konusunda açacakları Mükemmeliyet Merkezi’nin müjdesini verdi.

Sempozyumda ilk konuşmacı, oyuncu, senarist ve yönetmen Mert Fırat da, sürdürülebilirliğin sadece ekonomide, üretimde, çevresel değerlerde değil, kültür ve sanatta da mümkün ve gerekli olduğuna dair bir konuşma yaptı.

UNDP İyi Niyet Elçisi de olan Mert Fırat, insanın var olma savaşı, etki ve yönetişim üzerinden kurguladığı konuşmada, “Sürdürülebilirlik, yaşam içgüdüsünü de barındırıyor. Pandemi de bir savaştı ve yeni çıktık içinden. Start-up, follow-up filan değil artık ölüyoruz dedik. Karbon ayak hızını azaltacak, üretimi dönüştürecek bir yola çıkmak lazım. Çin’deki bir tekstil işçisi ile ABD’de bir rezidansta yaşayan milyarderin ortak bir derdi olduğunu anladık” dedi. Yeni çağda temel değerlerin değişmediğini ancak temel önceliklerin değiştiğine işaret eden Fırat, eğitimin, zekayı kullanma biçiminin, üniversitelerin, üretimin her şeyin dönüşmesinin gerekli olduğunu belirtti. 50 yıl sonra üretimin ihtiyaçları karşılayamayacağının altını çizen Fırat, verimliliği ve sosyal inovasyonu konuşmak gerektiğini belirtti.

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı ise, sürdürülebilir kurumsallığın nasıl inşa edilebileceği ve organizasyonların nasıl dönüştürülebileceğine dair konuşmasını Eczacıbaşı’ndan örnekler vererek gerçekleştirdi.

empozyumun platin sponsorları Doğu Pres AŞ adına Finans Direktörü Tekin Ekici ile Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar da, şirketlerinin yenilikçilik ve yaratıcılığa dair çalışmalarını ve vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.