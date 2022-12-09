Son Dakika

Bursa'da 'Sürdürülebilirliğin DNA'sına yoğun ilgi

EKONOMİ 09.12.2022, 15:33
Bursa'da 'Sürdürülebilirliğin DNA'sına yoğun ilgi

BUSİAD'ın düzenlediği 12. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ve 5. Yenileşim Ödülü Almira Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu tarafından, bu yıl “Sürdürülebilirliğin DNA’sı” temasıyla düzenlenen 12. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nun açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Dünya’nın bir süredir var olma sorunu yaşadığını ifade etti.

“Salt üretmenin değil, sürdürülebilir üretmenin önemli olduğunu yeni yeni anlıyoruz" diyen Küçükkayalar, "Doğrusal değil, döngüsel üretmenin önemli olduğunu, kaynakların sınırlılığını göz ardı etmeden, doğamızı ve geleceğimizi düşünerek üretmek ve tüketmek gerektiğini şimdi fark ediyoruz. Logomuza bakın; Dut yaprağı, ipek kozası ve dişli. Yani 44 yıl önce sürdürülebilir olmanın hayatın devamlılığı için vazgeçilmez olduğu anlaşılmış ve bu, Bursa’nın sembolleriyle ifadesini bulmuştur" diye konuştu.

Sempozyum’un paydaşlarından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, pil ve batarya teknolojileri konusunda açacakları Mükemmeliyet Merkezi’nin müjdesini verdi.

Sempozyumda  ilk konuşmacı,  oyuncu, senarist ve yönetmen Mert Fırat da, sürdürülebilirliğin sadece ekonomide, üretimde, çevresel değerlerde değil, kültür ve sanatta da mümkün ve gerekli olduğuna dair bir konuşma yaptı.

UNDP İyi Niyet Elçisi de olan Mert Fırat, insanın var olma savaşı, etki ve yönetişim üzerinden kurguladığı konuşmada, “Sürdürülebilirlik, yaşam içgüdüsünü de barındırıyor. Pandemi de bir savaştı ve yeni çıktık içinden. Start-up, follow-up filan değil artık ölüyoruz dedik. Karbon ayak hızını azaltacak, üretimi dönüştürecek bir yola çıkmak lazım. Çin’deki bir tekstil işçisi ile ABD’de bir rezidansta yaşayan milyarderin ortak bir derdi olduğunu anladık” dedi. Yeni çağda temel değerlerin değişmediğini ancak temel önceliklerin değiştiğine işaret eden Fırat, eğitimin, zekayı kullanma biçiminin, üniversitelerin, üretimin her şeyin dönüşmesinin gerekli olduğunu belirtti. 50 yıl sonra üretimin ihtiyaçları karşılayamayacağının altını çizen Fırat, verimliliği ve sosyal inovasyonu konuşmak gerektiğini belirtti.

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı ise, sürdürülebilir kurumsallığın nasıl inşa edilebileceği ve organizasyonların nasıl dönüştürülebileceğine dair konuşmasını Eczacıbaşı’ndan örnekler vererek gerçekleştirdi.

empozyumun platin sponsorları Doğu Pres AŞ adına Finans Direktörü Tekin Ekici ile Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar da, şirketlerinin yenilikçilik ve yaratıcılığa dair çalışmalarını ve vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4