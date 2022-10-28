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Bursa'da 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' ve 'Verimlilik' semineri

EKONOMİ 28.10.2022, 17:32
Bursa'da 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' ve 'Verimlilik' semineri

İş dünyasına yönelik sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi odağında çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSO EVM) tarafından, BTSO MESYEB ve Bursa Model Fabrika iş birliğiyle ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm-Sürdürülebilir Verimlilik ve Devlet Teşvikleri Paneli’ gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen seminere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin, Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanı Volkan Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nihan Menteşeoğlu, KOSGEB Batı Bölge Müdürü Erkan Güngör ve BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal sunum yaptı.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkilerinin sadece Avrupa Birliği (AB) ile sınırlı kalmayacağını ve özellikle ticari alanda AB’nin sınırlarının ötesinde etkiler doğuracağını belirterek, “Dünyada iklim değişikliği ile mücadelenin önemi artarken, bu süreçte iklim değişikliğinin ticaretle bağlantısı da giderek güçlenmekte ve yeşil dönüşüm, uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişiklikler, Bursa’daki üretici ve ihracatçı firmalarımızı doğrudan etkileyecektir. Bu süreç yüksek yatırımları ve dolayısıyla finansman ihtiyaçlarını da ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Birliği’nin 1 trilyon euro gibi bir kaynak ile desteklediği dönemde firmalarımızın yeşil dönüşüme ayak uydurması için sektörlerimize yeni finansman destekleri sunulması iş dünyamızın rekabet gücünü artıracaktır. BTSO da iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi teması altında küresel ve ulusal gelişmeleri takip ederek sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılmasını, sanayi farkındalığının artırılmasını hedefliyor.” diye konuştu.

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, BTSO EVM tarafından yürütülen sanayide enerji verimliliği çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Enerji ve proses verimliliği çalışmalarının BTSO MESYEB çatısı altında birleştirildiğini belirten Çakal, “Hedefimiz, yeşil dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatı yolculuğunda iş dünyası temsilcilerine ve ülkemiz sanayisine rehber niteliği taşıyan yöntemlerin aktarılması ve tüm Türkiye’de yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.’’ dedi.

Açılış konuşması ardından panelde detaylı sunumlar yapıldı.

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