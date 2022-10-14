Bursa'da rekabetçilik BUTEXCOMP ile artacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen kompozit malzeme ve teknik tekstilde Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden BUTEXCOMP’un tanıtımı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının 3'üncüsü uluslararası uzmanların katılımı ile yapıldı.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekli en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin (BUTEXCOMP) 3’üncü Bilgilendirme Toplantısı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirildi.

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında BUTEKOM çatısı altında hayata geçirilen BUTEXCOMP projesi ile ilgili 3. Bilgilendirme Toplantısı’nda ‘Bursa’nın Teknik Tekstil ve Kompozite Dönüşümü’, ‘Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm’, ‘Teknik Tekstile Dönüşümde Anahtar Parametreler’, ‘Kompozit Endüstrisinde Değer Katan Gelişmeler’, ‘Türkiye’nin Teknik Tekstile Dönüşüm Yolculuğu’ konularında oturumlar düzenlendi.

Toplantıya, BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUTEXCOMP Proje Takım Lideri Richard Smits ve sektör temsilcilerinin yanı sıra teknik tekstil ve kompozit alanında uluslararası başarılara sahip Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Takım Lideri Fernando Merino, Almanya Aachen Üniversitesi Bilimsel Direktörü Dr.-Ing Christoph Greb, Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç ve Almanya Gherzi’den Kıdemli Tekstil Uzmanı Yavuz Mogul ile sektör temsilcileri katıldı.

BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, giderek artan rekabetçi ortamda inovasyona dayalı sanayiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Teknik destek çalışmaları, 20 Nisan 2024’te bitecek olan projede firmalara eğitim, laboratuvar ve danışmanlık hizmeti sunacaklarını belirterek, "Türkiye’nin imalat alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağımız bu merkez ile yerli ve teknoloji politikamızı destekleyecek işlere imza atılacağına inanıyoruz” dedi.

BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan da BUTEXCOMP’un, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 6 milyon 150 bin euroluk bir fonla hayata geçirildiğini söyledi.