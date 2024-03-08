Bursa'da Ramazan Pidesi'nin fiyatı belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkarılacağı bu Ramazan’da 450 gram Ramazan Pidesi Besaş reyonlarında 15 TL’ye satılacak.BURSA (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla Bursa’da bu sene de manevi bir iklimde yaşanırken, Besaş tarafından satışa sunulacak Ramazan Pidesi’nin fiyatı belli oldu.

Bursa Fırıncılar Odası tarafından 330 gramlık Ramazan Pidesi 20 TL’den satılacağı duyurulurken, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ da 450 gramlık Ramazan pidesi fiyatını 15 TL olarak açıkladı.

Bir Ramazan geleneği olan Ramazan pidesinin bu yıl da BEŞAS tarafından Bursalıların sofrasına ulaştırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, artan maliyetlere rağmen Ramazan pidesini en ekonomik şekilde vatandaşlara sunacaklarını söyledi. Aktaş, “BESAŞ olarak doğru fiyat politikasıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. İki yıldır artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen BESAŞ 450 gr. Ramazan pidesi bu yıl da yine piyasanın altında bir fiyatla 15 liradan satılacak. Bu yıl da pide üretimini ‘kaliteli ve hesaplı’ bakış açısıyla prensiplerimizden taviz vermeden gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İftar vakitlerinde ramazan pidemizle vatandaşlarımızın sofralarına misafir olurken, sahur vaktinde de kaliteli, sağlıklı ve hijyenik süt ve ürünlerimizle vatandaşlarımızın sofralarında yer alacağız” diye konuştu.