Bursa'da mazot ve gübre desteklemesine yönelik icmaller askıda

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici çiftçilere yapılacak olan mazot ve gübre destekleme ödemelerine ilişkin icmalleri askıya çıkardı. İlçe ilçe askıya çıkarılan icmallere itirazlar 24 Ekim'e kadar yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ve Çeltik üretimi yapan çiftçilere ait Mazot ve Gübre Desteklemesi Ödemesine ait askı icmallerini yayımladı.

Buna göre, 20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Tarımsal Desteklemelere İlişkin 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerinde Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üretimi yapan çiftçilere Mazot ve Gübre Desteklemesi Ödemesine ait askı icmallerine itirazı olan çiftçilerin 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ÇKS'ye kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri istendi.

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