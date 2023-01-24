Bursa'da maviyemiş üreticiliği anlatıldı

Bursa'da ve Türkiye'de maviyemiş üreticiliğinin önde gelen firmalarından olan Safir Berry A.Ş, Blueberry (Maviyemiş) yetiştiriciliği hakkında konferans düzenledi.BURSA (İGFA) - Blueberry (Maviyemiş / Yaban Mersini) yetiştiriciliği konusundan dünyanın en uzman kişilerinden biri olan Global Blueberry Danışmanı Jorge Duarte konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yardımcısı Erdoğan Ceylan’ın yanı sıra çok sayıda çiftçi ve yatırımcı da katıldı.

Uludağ İhracatçılar Birliği Kompleksi’nde düzenlenenkonferansta ilk olarak kürsüye gelen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yardımcısı Erdoğan Ceylan, yaptığı konuşmada Türkiye’de 4 bin 200 dekar alanda maviyemiş yetiştiriciliği yapıldığını belirterek; “Üretimimiz de 2 bin 500 ton. Bursa olarak ise 2 bin 500 da dikili alan ve verim olarak Antalya’dan sonra ikinci sıradayız. İnşallah 2023’te bu alanda birinci olacağız. Maviyemiş üreticiliğinde geldiğimiz noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Tarım A.Ş’nin ve Bakanlığımızın yanı sıra Uludağ İhracatçılar Birliği’nin ve üretim yapan firmalarımızın desteği büyük. Bakanlık olarak Tarım Alanlarının Etkin Kullanımı Projesi geliştirdik. Proje kapsamında Maviyemiş üretimini arttırmak için yatırımcımıza önemli katkılar verdik. Maviyemişin yüzde 35’i Bursalı üreticiler tarafından karşılanıyor. Bu bizi fazlasıyla memnun etmektedir” dedi.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE 100 BİN TON İHRACATA ULAŞMAK”

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yardımcısı Erdoğan Ceylan’dan sonra kürsüye gelen Safir Berry A.Ş yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aysan ise Türkiye ve Global Blueberry Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Blueberry (Maviyemiş) üretimine 2020 yılında başladıklarına dikkat çeken Turgut Aysan, maviyemiş üreticiliğine başlamalarındaki en önemli faktörün özellikle yurtdışından gelen talep olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Safirberry olarak Blueberry’in yanında Böğürtlen ve Ahududu üretimi de planlıyoruz. Bunlar grup olarak birbirini destekleyen ürünler. Yurtdışında da üçü birden talep görüyor. Bursa’da fidanlığımızı ilk olarak Cihan Bey’in önderliğinde kurduk. Yaklaşık 500 bin adet üzeri bir kapasitemiz var fidanlığımızda. Bunun yanı sıra Antalya ve Salihli’de bahçelerimiz var. Şuan için yatırımcı ve üreticilerimiz ile birlikte 1500 dönüm alanda aşağı yukarı maviyemiş üretiyoruz.Hedefimiz Türkiye’de 100 bin ton ihracata ulaşmak ve bizi Avrupa’nın en büyük Maviyemiş üreticilerinden biri haline getirmek. Maviyemiş ilk yatırımı masraflı bir ürün. Çünkü suyun PH’ını ayarlamanız lazım. Bu yüzden bahçelerimizde modern sulama sistemleri kuruyoruz. Toprak PH’ı ülkemizin çoğunda uygun değil. Bursa bu konuda şanslı çünkü belli bölgelerde PH toprakta üretime uygun. Antalya bahçelerimizde güneş enerjisi sistemi kullanıyoruz. Bütün bahçelerimizde ve fidanlığımızda doluya karşı anti-dolu net ve yabancı ot önleyici taban örtüsü bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde yetiştiricilerimize / yatırımcılarımıza bahçe kurulumu ve üretim danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Eğer isterlerse mallarının pazarlanması konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Patentli çeşitleri ülkemize kazandırmak için dünyanın önde gelen ıslahçıları ile işbirliği yapmaktayız".

“MAVİYEMİŞİN YETİŞMESİ İÇİN BAZI İKLİM KOŞULLARI GEREKLİ”

Instagram ve Youtube üzerinden de canlı yayınlanan konferansa onur konuğu olarak katılan Global Blueberry Danışmanı Jorge Duarte, Blueberry yetiştiricilerine maviyemişin dikiminden hasadına kadar önemli bilgiler verdi.

Maviyemişin dünyada ciddi bir ekonomik değere sahip bir meyve haline geldiğini belirten Duarte, "Maviyemişin yetişmesi için bazı iklim koşulları gerekiyor. Yarı gölgede yetişen bir bitki. Meyvede asidin düşük olması şeker içeriğinin yüksek olması için bolca güneş görmesi gerekiyor. Bitkinin iyi bir şekilde gelişmesi için uzun günler olması gerekiyor" dedi.

Ayrıca çiçeklerin oluşması için günlerin biraz daha kısa olması gerektiğini ifade eden Danışman Duarte, "Çiçeklenme döneminde birkaç saat boyunca sıcaklıklar sıfırın altındaolursa çiçekler zarar görebiliyor. Kök gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklık. Diğer bir faktör de toprağın su içeriği ve toprağın suya doygunluğu. Hem topraklı yetiştiricilikte hem de saksıda yetiştiricilikte iyi bir drenaj sağlanması çok önemli. Bitkinin çok derine veya çok yüzeye yakın bir şekilde dikilmemesi de gerekir. Bitkilerin yetiştirilmesi için kumlu ve killi toprakların varlığı önemli. Bitkinin iyi bir şekilde gelişmesi için günlük 2 ila 6L arası su ihtiyacı var. Birçok maviyemişin tercih ettiği toprak yapısı organik madde içeriği zengin olan topraktır. Toprakta gübreleme yapmadan önce bir numune alıp analiz yapmanız gerekiyor. Maviyemişlerin yetişmesi için en uygun PH değeriaralığı4.5.-5.5 arası.PH’nin uygun koşullara getirilmesi işlemi için toprağa elementel kükürt uygulaması yapılabilir. Bu uygulamadan 6 ay-1 yıl sonra toprak ph ı istenen değere düşmüş ise dikim yapılabilir. Gübreleme yaparken en önemli konugübrelemenin mevsime göre olması ve tek bir seferde yüklü bir gübreleme uygulanması yerine küçük miktarlarda zamana yayılarak verilmesi. Bununla birlikte yılın en doğru zamanda budama işleminin de yapılması çok önemli" diye konuştu.