Son Dakika

Bursa'da Makine Metal Konseyi yol haritasını belirledi

EKONOMİ 21.12.2023, 11:07
Bursa'da Makine Metal Konseyi yol haritasını belirledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kent ve ülke ekonomisi için stratejik önem taşıyan sektörlerde ortak aklı harekete geçirerek yol haritalarını belirlemeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) -BTSO meclis ve komite üyelerinin yanı sıra kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, akademik odaların ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu konseyler, sektörlerin geleceği için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyor.

 
BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Makine Metal Konseyi de bu kapsamda yeni dönemin ilk toplantısını, iş dünyası için referans eğitim üssü olarak hayata geçirilen Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, konsey çalışmalarını sektörün tüm taraflarıyla ve çok katmanlı bir etkileşimle düzenlediklerini söyledi.

“KAT ETMEMİZ GEREKEN DAHA ÇOK YOL VAR”

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Makine Metal Konseyi’nin arama çalıştayında yaptığı konuşmada, “Makine sektörümüz 25 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Ancak hala ihracatımız, ithalatımızı yüzde 100 karşılamıyor. Sektörde daha kat etmemiz gereken çok yol var.” dedi.

Makine Metal Konseyi’nin yenilik vizyonuyla öncü bir yapıda olduğunu vurgulayan BTSO Başkan Yardımcısı Şener, makineciler olarak pek çok sektöre entegre çalıştıklarını belirterek, "Dolayısıyla tekstilin de makinelerini üretiyoruz, otomotivin de sistemlerini üretiyoruz. Ülke olarak son derece gelişmiş bir makine sektörüne sahibiz. Alt tedarikçisi olduğumuz sektörlerin dışında ayrı bir ihracatçı kimliği de kazandık. Ülkemizin geçen yılki makine ve aksamları ihracatı 25 milyar doların üzerine yükseldi. Ancak hala ihracatımız, ithalatımızı yüzde 100 karşılamıyor. Kat edeceğimiz mesafeler var. Satmamız gereken ürünler, ulaşmamız gereken pazarlar var. Yeni dönem Konsey çalışmalarımız da hedeflerimiz için yol haritası oluşturuyor. Sektörümüzün gelişimine destek veren tüm konsey üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, dünyadaki tüm sanayi devrimlerinin temelini oluşturan stratejik bir sektörü temsil ettiklerini söyledi.

Küresel ekonominin bugün, yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğunu belirten Burulday, “Yapay zeka, robotik ve diğer gelişmiş teknolojilerle üretimin daha da otomatikleştiği ve verimliliği artırdığı hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapacağımız her çalışma, yeni ekonomiye uyum yeteneğimizin artması ve küresel rekabet düzeyimiz için büyük değer arz ediyor.” dedi.

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Karpat, BTSO Yönetim Kurulu’na sektörün ortak aklı harekete geçirerek gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti. Türkiye’nin makine sektöründe önemli bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Karpat,  “Daha hızlı hareket edebilen, daha fazla risk alabilen, deneyimi ve tecrübesi olan bir sanayici profilimiz var. Bugüne kadar da rekabet noktasında önemli başarılar elde ettiler. Ancak artık dünya çok büyük bir hızla değişiyor. Yapay zeka, dijitalleşme, yetkin personelin yetiştirilmesi gibi faktörlere aynı hızda uyum sağlamak zorundayız. Konsey çalışmalarımızda da bu konuları gündeme aldık. Dönüşüm sürecini sanayicimizle ve sektörün tüm taraflarıyla birlikte ele alırsak başarıya ulaşabiliriz.” diye konuştu.

BTSO Makine Metal Konseyi Üyesi Vehbi Varlık, vizyoner ve çalışkan bir Oda’nın üyesi olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

BTSO’nun ‘Sektör Konseyleri’ projesinin tüm Türkiye’ye model olması gerektiğini ifade eden Vehbi Varlık, “Bu projede dayanışma, paylaşma ve vizyon çok değerli. Harika bir toplantı yaptık. Büyük bir heyecanla geldik buraya. Ekipler halinde çalışma odalarına dağıldık. Firmalarımızın fuarlara, Ar-Ge’ye, pazarlamaya ihtiyaçlarını, yatırımlarla ilgili konuları tartıştık. Bütün bu çalışmaların sonucunda muhteşem bir birikim çıkacak ortaya. Oda da bunu yoğurup Bursa için değere dönüştürecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 16 24
8. Kasımpasa 16 22
9. Rizespor 15 22
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Erzurumspor 16 19
10. Ümraniye 16 19
11. Boluspor 15 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 15 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Villarreal 18 19
14. Sevilla 17 16
15. Deportivo Alaves 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5