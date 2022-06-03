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Bursa'da köylüler enflasyona karşı direnmeye çalışıyor (ÖZEL HABER)

EKONOMİ 03.06.2022, 09:43
Bursa'da köylüler enflasyona karşı direnmeye çalışıyor (ÖZEL HABER)

Bursa'da köylerde ürettikleri ürünleri Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde satan çiftçiler, gübre, hayvan yemi fiyatlarının yanında akaryakıta gelen zamla da zor durumda kaldıklarını ve artık sadece masrafları kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.

GÜLİN ÖZDEMİR / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa'da kendi ürettikleri mahsullerini köylü pazarında satışa sunan çiftçiler; gübre, mazot, sulama ve işçilik gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve ürünlerin değerinde alıcı bulamamasından şikâyetçi. Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan köylü pazarı esnafı maliyetlerin altında ezildiklerini ifade etti. Artan maliyetlere rağmen topraktan kopmamak için direnen köylü esnafı, çoğu zaman siftahı bile geç açtıklarını belirterek köylünün bir şey üretemediği durumda şehirlinin halinin mahvolacağının altını çizdi.

Çiftçi Hasan Çetin, "Akçapınar Köyü'nde 200-300 tane zeytin ağacımız var. Geçen sene 10 milyara mal ettiğim bir şey bu sene 30 milyar. Benzin, mazot aldı başına gitti. Zam üstüne zam. Bu konuda da devlet bize destek vermedi. Devlet bize resmen 'üretmeyin' diyor. Mesela zeytinyağı 30-40 liraydı. Şu an 70-80 lira. Çiftçi zeytini fazla üretse halkımız daha rahat etmez mi? Artık kar elde etmiyoruz, masrafları kurtarmaya çalışıyoruz. Mesela zeytinler yandığında yanık parası da ödenecekti ama o da verilmedi. Bakım yapılmadığı zaman olmaz, ilaç atılmasa olmaz. Bunların hepsi masraf. Şu an bir ilaç atıyoruz 500 lira. 10 kere ilaç atsam 5 bin lira olur. Her şeye yetişemiyoruz artık" şeklinde konuştu.

"MAZOT ALDI BAŞINI GİTTİ"

Çiftçi Hakkı Gezen, "Akaryakıta gelen zamlar işlerimizi çok etkiliyor. Ben burada kiraz ve çilek satışı yapıyorum. Kirazın kilosu 25 lira, çileğin kilosu da 20 lira. Mazot fiyatları zaten her gün artıyor bu durum o kadar çok zorluyor ki bizi köyden buraya gelmemiz zaten 150-200 lira. Mazot yakıyor malın değeri yüzde 30'a düşüyor. Şimdi her gün köye gidip tekrar geleceğiz. Sonumuz hayrolsun" dedi. Bir başka çiftçi ise, "Malımızı satmaya çalışıyoruz. Bezelye 15, çilek 25, reçellik 15, yumurtanın tanesi de 2 lira. Her şey çok pahalı. Özellikle mazota gelen zamlar da bizi etkiliyor. O olmasa yine bir nebze kurtarmaya çalışacağız. Benim köye gidiş ve gelişim 80 lira. Mesela salçaları köyde kendim yapıyorum ve burada satıyorum. 30 liraya satışını yapıyorum. Zaten haftada bir her şeye zam geliyor. Gidişat iyi değil" ifadesini kullandı.

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