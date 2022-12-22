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Bursa'da iş dünyası 2023'ün önceliklerini değerlendirdi

EKONOMİ 22.12.2022, 18:28
Bursa'da iş dünyası 2023'ün önceliklerini değerlendirdi

TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın ‘Anadolu Buluşmaları’nda yılın son etkinliği Bursa’da gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri TÜRKONFED ve TÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen ‘Anadolu Buluşmaları’nın dördüncü toplantısı Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım gösterdiği buluşmada TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” vizyon belgesi ile TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu iş insanları ile paylaşıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2023’te büyümenin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti. "Büyümedeki hızlanma cari açığın bozulmasına, bu da kur üzerinde baskı ve kur üzerinden enflasyonun hızlanmasına yol açma riski taşıyor" diyen Turan, "Bu nedenle ekonomi politikalarının büyük bir dikkat ve beceriyle uygulanması gereken bir yıla giriyoruz. 2023 makroekonomik istikrarın tesis edildiği bir yıl olmak durumunda. 2023 aynı zamanda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının da başlangıcı. Bu nedenle, 2023 ikinci yüzyılımızda geleceğimizin inşası açısından da önem taşıyor” dedi.

“CARİ AÇIK, GİRDİ VE FİNANSMAN MALİYETLERİ CİDDİ RİSKLER DOĞURABİLİR”

Küresel ekonominin beklenenden daha keskin ve tabana yayılmış bir yavaşlama içerisinde olduğuna vurgu yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise, ülke olarak belirsizliklerin ve endişe ikliminin hakim olduğu bu çağda aynı zamanda yapısal sorunlarla mücadele edildiğini söyledi.

Ekonomi ile demokrasi arasındaki bağlantıya da değinen Sönmez, "Geçmişte örneklerini çok gördüğümüz yargının siyasallaşması konusunu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken de geride bırakamadığımızı üzülerek görüyoruz. Gelişmiş bir ekonomi için demokrasinin vazgeçilmez unsuru hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına hepimizin, her zaman ihtiyacı var.  Çağdaş demokratik bir toplumda siyasallaşmış bir yargı sisteminin yeri olmadığını, tam bağımsız bir yargının Hayalimizdeki Türkiye için hayati olduğunu unutmamalıyız. Bu ilkeye göstereceğimiz bağlılık, hiç şüphesiz ülkemizin geleceğinde belirleyici olacaktır" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin 1961-1966 yılları arasında Bursa’da kurulduğunu hatırlatan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, günümüz itibarıyla Bursa'da  17 OSB ile 167 Ar-Ge Merkezi bulunduğunu belirterek, "Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin yüzde 30’u Bursa’yı tercih ediyor. Ülkemizde kilo başına düşen ihracat 1,2 dolar iken kentimizde 4,58 dolara kadar yükseliyor. Ancak diğer taraftan özellikle ham madde ve enerji fiyatlarındaki artış ülkemiz genelinde olduğu gibi Bursa’da da sanayicileri etkiliyor. Bu sorunun çözümü için ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırırken, ithalatta enerji bağımlılığımızı azaltmamız gerekir" dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 2013-2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ‘Onur Konuşmacısı’ olarak etkinlikte söz aldı. 

Etkinliğin ikinci bölümünde TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporunun detayları ile TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” Vizyon belgesi katılımcılarla paylaşıldı.  Toplantıda ayrıca iş insanlarının görüşleri dinlendi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

2022 yılında Mersin, Mardin, Kayseri ve Bursa’da düzenlenen TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın Anadolu Buluşmaları, 2023 yılında da Anadolu’nun farklı şehirlerinde devam edeceği bildirildi.

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