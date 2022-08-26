Bursa'da incir için ilk fiyatlar açıklandı

Bursa Siyahuıı'nın piyasada beklenen değeri bulmaması üzerine devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj AŞ, incire yönelik ilk alım fiyatlarını açıkladı.BURSA (İGFA)- İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e ‘2009’da Bursa ziyaretinde’ ikram edilmesinin ardından Kraliçe inciri olarak ünlenen Bursa Siyahı’nın piyasada beklenen değeri bulmaması üzerine devreye Büyükşehir Belediyesi girdi.

Belediye iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj A.Ş tarafından hazırlanan soğuk hava deposunda ürün alımlarına başladı.

Fiyatların günlük değişmesi dolayısıyla her sabah saat 09.00'da alım fiyatlarını kamuoyuna duyurarak, saat 10'da alımlara başlayan Tarım ve Peyzaj AŞ, 26 Ağustos Cuma gününe ilişkin incir alımlarına yönelik ilk fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, olgun incir 7 TL, ihraçlık incir 11,50 TL, endüstriyel incir için 3,50 TL fiyat belirlendi.