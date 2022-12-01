Bursa'da firmaların depolama sorununa çözüm oldular

Bursa’dan Türkiye ve Avrupa ülkelerine forwarding hizmetleri sunan DGA Lojistik, Türkiye’nin en büyük depoları arasında yer alan yeni nesil otonom sistemlerle donatılmış, envantere kolay ulaşım ve uzaktan erişim sunan deposunu hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ihracatı her geçen gün artmaya devam ederken; üreticilerin ve e-ticaret firmalarının en büyük sıkıntıları arasında yer alan depolama sorununa Bursa’da açılan yeni nesil deposuyla çare olan DGA Lojistik; forwarding hizmetleri, ihracat ve ithalat işlemleri, operasyon ve sevk yönetimi başta olmak üzere kapsamlı lojistik çözümleri sunuyor.

DGA Lojistik kurucularından Yunus Aslan, hizmete açılan depo ile ilgili bilgiler paylaştı. Bursa’nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde depolama hizmetlerine başladıklarını aktaran Yunus Aslan, “Uzun yıllar süren çalışmalarımız sonucunda Bursa’ya yeni bir depolama alanı kazandırdık. DGA Lojistik Depolama alanı 4 bin 200 metrekareden oluşurken, 9 metre yüksekliğinde tam otonom sistemlerle donatılmış olan, mobil depo raf sistemlerinden oluşan depomuz hizmete açıldı.” ifadelerini kullandı.

ASLAN, “FORWARDİNG HİZMETLERİMİZİN BİR PARÇASI DEPOLAMA HİZMETİ”

DGA’nın entegre çözümler sunduğunu aktaran Yunus Aslan, “DGA Lojistik olarak forwarding hizmetlerimizin bir parçası olan depolama hizmetimizle firmaların yer sorununa çözüm oluyoruz. Bursa’da forwarding hizmetlerimiz kapsamında uluslararası veya yurt içi taşımacılık operasyonlarında ithalat ve ihracat işlemlerini, taşınacak malzemelerin taşıma türünün belirlenmesini, kara-deniz-hava veya demiryolu taşımacılık türlerinin maliyet ve zaman avantajına göre planlanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda sigorta, depolama ve belgeme işlemlerini DGA Lojistik çatısında altında gerçekleştirerek firmaların rekabet gücünü artıracak avantajlar sunuyoruz.” dedi.

“E-TİCARET YAPAN FİRMALARIN SEVK SÜRELERİ KISALACAK”

Nilüfer’de yer alan DGA Lojistik deposun e-ticaret yapan kurum ve kişilere büyük avantaj sağlayacağını da aktaran Aslan, “Entegre çözümler sunan DGA Lojistik, her sektörden farklı metaryelleri depolama kapasitesi ve imkanlarına sahip deposuyla fark oluşturuyor. Online alışverişlerin her geçen gün arttığı günümüzde en önemli konulardan biri depolama işleminin doğru yönetilmesidir. Kontrol altında, güvenli bir şekilde envanterine ulaşım sağlayan firmalar zamandan tasarrufa geçeceği gibi aynı şekilde sevk sürelerini de kısaltarak rekabet avantajı sağlar. Bu anlamda depolama merkezimizin otonom sistemlerle donatılmış sistemli bir yapı içerisinde olması sebebiyle firmaların çözüm ortağı oluyoruz” diye konuştu.