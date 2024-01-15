Bursa'da e-ticaret ve dijital dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret Borsası’nın katkılarıyla düzenlenen “100. Yıl İkliminde E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Zirvesi”, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.BURSA (İGFA) -Başta gençler olmak üzere Bursa’daki vatandaşların teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘100. Yıl İkliminde E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, Bursa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Hipotenüs Elektronik Ticaret ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. CEO’su Yavuz Aygan, akademisyenler, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde var olan bütün meselelerle alakadar olduğunu söyledi. Bursa’nın dijitalleşen dünyaya entegre olduğunu ve dijital pazardaki payının artırılması gerektiğini belirten Dinçer, “Dijitalleşen dünyaya entegre olmak önemli. İhracattan pay sahibi olabilme önemli ve özel bir çalışma. Katılım sağlayanlara ve organizasyona katkı koyanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan ise dijital dönüşümün iş stratejisinden ziyade aynı zamanda ülkeler arasında bir rekabet avantajı sağlayan bir güç olduğuna vurgu yaparken, dijital dönüşümü arttırmak için tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İnternetten alışverişin 1990’lı yıllarda yakın gelecek için bir hayal olduğunu düşündüğünü belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “90 yılların başında bir gazetede ‘artık alışveriş internetten yapılacak’ diye bir yazı okuduğumda bunun yakın gelecek için hayal olduğunu ve bilim kurgudan ibaret olduğunu düşünmüştüm. Artık internet fiziki sınırları kaldırdı, uzakları yakın etti. Artık her cep telefonunda bilgisayarlarda bile dükkan var” dedi.

“TİCARET BURSA İÇİN BİR KÜLTÜR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk “Bursa tarih boyunca zengin kültürü, sanayisi ve ticaret geleneğiyle öne çıkan bir şehir. Ticaret Bursa için bir kültürdür. Bunu gerçek tarihe dayandırarak söylüyoruz. Koza Han, Amerika kıtasının keşfinden 1 yıl önce ticaret faaliyetine başlamıştı. Günümüzde ticaretin dinamikleri büyük bir değişim içinde. E ticaret Bursa’nın değerli ürünlerini ve zengin ticaret potansiyelini küresel pazarlara taşıma noktasında önemli bir araç” dedi.

Hiponetüs Ticaret ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. CEO’su Yavuz Aygan da, “E ticaret her yerde yaygın olarak konuşuluyor ama aslında konuşulması ve arttırılması gereken e ihracat” diye konuştu. Konuşmalar sonrasında panelistler Türkiye'deki e-ticaret ve e-ihracat verilerini, dijital dönüşümün gerekliğini salondaki vatandaşlara aktarırken, yeni başlayanlar ve süreci ilerletmek isteyenlerle de deneyimlerini paylaştı.