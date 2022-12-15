Bursa'da dağ yöresi meyvecilikle kalkınıyor

Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem sonuna kadar da 5 milyon fide ile fidan dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, HAGEL marifetiyle Keles ilçesinde toplam 20 bin ceviz, badem, ayva, vişne ve kiraz fidanını çiftçilerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide-fidan dağıtımı hedefine hızla ilerliyor.

Bursa’da üreticinin nitelikli ürün elde etmesine katkı amacıyla Keles ilçesi özelinde bugüne kadar fide, fidan, torum, tarım makineleri, üretim ekipmanları, tarımsal tahmin ve erken uyarı meteoroloji istasyonu gibi desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de fidan dağıttı.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) marifetiyle 310 kişiye 11.000 adet ceviz fidanı, 220 kişiye 2000 adet badem fidanı, 20 kişiye 1000 adet ayva fidanı, 20 kişiye 500 adet vişne fidanı, 20 kişiye de 500 adet kiraz fidanı, Keles ilçesinde düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. Ayrıca ‘geçtiğimiz sene dağıtılan badem fidanlarında kuruma tespit edildiği için’ çiftçilere 5 bin adet ilave badem fidanı verildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ürettikleri kaynakları memleketin ve insanların hayrına kullanacak şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Merkeze sonradan bağlanan ilçelerin yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Keles ilçesinde 5 yıllık süreç içerisinde 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini, dağ ilçelerinde yaşanan tüm sıkıntıların bir bir çözüleceğini kaydetti.

Düzenlenen törenle de ceviz, badem, ayva, vişne ve kiraz fidanı dağıtımı yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz yıl dağıtılan badem fidanlarında kuruma tespit edilmişti. Bugün dağıttığımız fidanlara ilaveten 5000 adet badem fidanını çiftçilerimize veriyoruz. Bursa; ilçesiyle, merkeziyle, kırsalıyla bizim. Her bir köşesi değerli ve kıymetli. Her bir caddeye, sokağa ve vatandaşa dokunabilmek için heyecanlı ve gayretliyiz. Verdiğimiz fidanların bereketli olmasını, Keles halkı için kazanç olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda ülken ekonomisine katkısı olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de, çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, çiftçilerden dağıtılan fidanların ‘en iyi şekilde bakılarak’ verim getirir hale getirilmesini istedi.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ise dağıtılan 20 bin fidanın çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekonomisi tarıma dayalı olan Keles’te üretimin önemli olduğunu söyleyen Beyazıt, gıda ve gıdaya erişiminin her geçen gün daha da önem kazandığını, krizi fırsata çevirebileceklerini dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında katılımcı protokol üyeleri tarafından çiftçilere fidanları teslim ederken, Yüksek Ziraat Mühendisi Erol Köse de Başkan Aktaş’a günün anısına kilim tablo hediye etti.