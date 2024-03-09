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Bursa'da besiciye destek

EKONOMİ 09.03.2024, 13:14
Bursa'da besiciye destek

Bursa’da çiftçiye her alanda destekler vererek kırsalda da kalkınmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde 192 üreticinin talebiyle TMO’dan tahsil edilen 567 ton arpanın bazı işlemlerden geçirilip yem haline getirilerek üreticiye ulaştırılmasını sağladı ve üreticilerin üzerindeki maddi yükü hafifletmiş oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda kaliteli üretimin artması amacıyla desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Keles ilçesinde 192 üreticinin talebiyle Toprak Mahsulleri Ofisi’nden tahsil edilen 567 ton arpa, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Tarım Peyzaj AŞ işbirliğinde yürütülen sürecin sonunda Bursa’daki işleme fabrikasına getirildi. Fabrikada arpanın temizlenmesi, elenmesi, yem hâline getirilmesi, çuvallanması ve üreticiye nakledilmesi için oluşan bedel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi. Keles ilçesine getirilen yemler, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik ve beraberlik içerisinde 17 ilçeye ve 1060 mahalleye hizmet ettiklerini söyledi. Tarım özelinde Keles’e birçok destekler verdiklerini, yeni dönemde de arttırarak sürdüreceklerini belirten Başkan Aktaş, “Tarım AŞ gibi elimizde güçlü bir kalemimiz var. Başka partinin adayı Tarım AŞ’yi pek beğenmemiş. ‘Kapatacağım, asli fonksiyonuna döndüreceğim’ diyormuş. Göreve geldiğimde 97 çalışanı ve 17 milyon cirosu olan Tarım AŞ, geçen sene 2 milyara yakın ciro yaptı ve 1500’ye yakın çalışanı var. Burada içme suyu hatları, göletler yaptık. Eksikleri tamamlayacağız. Bizler kırsal üreticileri önemsiyoruz. Bursa aynı zamanda tarım şehridir. Yeni dönemde çok daha büyük desteklerimiz olacak. Kelesli çiftçilerimize çilek, ahududu, asma, badem, ceviz, kiraz ve yaban mersini başta olmak üzere toplamda yaklaşık 900 bin adet fide ve fidan desteklemesi yaptık. Ayrıca fiğ, kara buğday ve siyez buğdayı desteği olarak toplamda 9 ton tohum dağıttık. Yetiştiricilerimize küçükbaş hayvan desteği de yaptık. Arı kovanından salça makinasına, distilasyon ünitesinde malç malzemesine kadar çiftçilerimizin teknolojik altyapısını güçlendirdik. Coğrafi işaret çalışmaları kapsamında çörekotu yağı, Keles kirazı ve sorgun peyniri için coğrafi işaret belgesi aldık” dedi.

Besaş marifetiyle süt alımlarının devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, küçükbaş hayvan üreticilerine de yem desteği verdiklerini anlattı. Bursa’nın 400 bin damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle Türkiye’de önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal faaliyetlerde de girdi maliyetlerini en aza indirmek, üreticilerimizi teşvik etmek, doğru tarım, güvenli gıda ve sürdürülebilir üretim için çiftçimizin her zaman yanındayız. Bu doğrultuda 192 üreticinin talebi doğrultusunda birlik üyelerine verilmek üzere 567 ton arpa, TMO’dan tahsil edildi. Arpanın, Bandırma Taşıyıcılar Kooperatifi tırlarıyla Bandırma’dan Mudanya Orhaniye’deki işleme fabrikasına getirilerek bazı işlemlerden geçirilmesi gerekiyordu. Biz de bu noktada devreye girerek sürecin maliyetini üstlendik ve üreticilerimizin üzerindeki maddi yükü hafifletmiş olduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Hagel ve Tarım Peyzaj AŞ işbirliğiyle Bursa’daki işleme fabrikasına getirilen arpanın temizlenmesi, elenmesi, yem hâline getirilmesi, çuvallanması ve üreticiye nakledilmesi için oluşan bedeli üstlendik. Ton başına 1.100 TL destek sağladık. Yani 192 üreticimize toplamda 700 bin TL civarında katkımız oldu. Desteklerimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bütünşehir Yasası’nın ardından Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kırsala birçok destek ve yatırımda bulunduğunu söyleyerek, destek ve katkılarından dolayı Başkan Aktaş ve Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçeye getirilen yemlerin üreticilere bereketli olmasını dileyerek katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından üreticilere yem çuvalları teslim edildi. Başkan Aktaş daha sonra Keles pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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