Bursa'da ayakkabıcı esnafı dertli

Bursa'nın kalbi konumunda olan Osmangazi'nin hızla değer kazanan mahallelerinden Kemerçeşme ve Bahar Mahalleleri üzerinde kurulu bulunan ayakkabı ve benzeri üretim merkezlerinin hem sektöre hemde şehre yük olduğunu belirten Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar, yeni yıl beklentilerine dair açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; 2023 yılına sayılı günler kala üyelerinin ve esnafın beklentilerine dair açıklamalarda bulundu.

Bursa'da yaklaşık olarak bin 500 civarı kayıtlı ayakkabı ve benzeri esnaf olduğunu ifade eden Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; "Sektörümüzün sorunlarının yerel yönetimler eli ile çözülebilme durumu var. Bulunduğumuz yer, Kemerçeşme ve Bahar mahalleleri. Üreticilerimizin en yoğun olduğu bölgeler bu mahalleler. Bursa, İstanbul yolu üzerine doğru kaydığı için esnaflarımızın üretim alanlarının rant değeri her geçen gün yükseliyor. Bu sebeple, Bursa'da yerel yönetimler aracılığı ile alınacak ortak bir karar ile sektör temsilcilerimizin ve üreticilerimizin yerleşebileceği 100 dönüm ve üzeri bir alanda "Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Sanayi Bölgesi" oluşturmayı hedeflemekteyiz. Osmangazi'nin Kemerçeşme ve Bahar mahallelerinde başlatılacak bir dönüşüm, aynı zamanda Bursa'nın geleceği için sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir fırsat" dedi.

BURSA AYAKKABICILAR VE BENZERLERİ SANAYİ BÖLGESİ NEDEN KURULMALI?

Bursa'nın kalbi konumunda olan Osmangazi'nin hızla değer kazanan mahallelerinden Kemerçeşme ve Bahar Mahalleleri üzerinde kurulu bulunan ayakkabı ve benzeri üretim merkezlerinin hem sektöre hemde şehre yük olduğunu belirten Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; özellikle göze hitap eden bir sektör olduğuna dikkati çekti.

"Hem mağazaların hemde üretim merkezlerinin iç içe olacağı yeni sanayi bölgesinde, yurtdışı ziyaretçiler ile alıcıların ve beraberinde iç tedarikçilerin Bursa'da buluşmasını sağlamış olacağız" diyen Kaynar, "Kestel'de 14 yıldır bir türlü tamamlanamayan ve yüzde 80'i bitme aşamasına gelen Çataltepe sanayi bölgesi ile aslında büyük bir çözüm mümkün. Esnafımızın öncelikli beklentisi Çataltepe bölgesinin sorunlarının çözümü ve akabinde oraya taşınmak. Eğer burada sorunları aşamayacaksak yeni bir formülü hızla harekete geçirmek suretiyle "Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Sanayi Bölgesi" projesini hayata geçirmeliyiz. Bunun için yerin Çataltepe olması öncelikli olmakla birlikte ana gaye sektörün bütünleştirilmesidir. Çataltepe sektörel sorunların çözümü için ana damar niteliğindedir. Biz oluşturulacak sanayi bölgesinde; hem üreteceğiz, hemde ürettiğimiz bölgede satış gerçekleştireceğiz. Aynı bölge içerisinde sektöre çırak, kalfa ve usta ile usta öğreticiler yetiştirme fırsatı yakalayacağız. Bursa'da yerel yönetimler aracılığı ile alınacak ortak bir karar ile sektör temsilcilerimizin ve üreticilerimizin yerleşebileceği 100 dönüm ve üzeri bir alanda "Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Sanayi Bölgesi" oluşturmayı bu sebeplerden ötürü öncelikli olarak hedeflemekteyiz. Bizim sektörümüze dair en iyi örneklerden birisi tekstil sektörüne değer katan Vişne Caddesi. Görmekteyiz ki, hem alıcılar hem satıcılar hemde üreticiler aynı alanda buluşabiliyor. Ancak günümüz koşullarında Vişne Caddesi'nin de sorunları çözmeye yetmediğini, sektör temsilcileri ile birlikte şehirde yaşayanlar olarak görmekteyiz. O sebeple, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Sanayi Bölgesi'nin yerinin planlanması ve profesyonel bir şekilde inşaasının tamamlanarak hizmete alınmasını istiyoruz. Bursa'nın bu alanda Türkiye'nin kalbi olduğu kadar Dünya'nında en önemli ticaret merkezlerinden birisi olacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

ESNAFIN DERDİ DE BEKLENTİSİ DE ORTAK!

Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde esnafın derdinin ve beklentisinin ortak olduğunu vurgulayan Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Oda Başkanı Servet Kaynar; sadece ayakkabı sektörü olarak değil, üretim yapan tüm sektörlerdeki esnafların geniş kapsamlı bir af beklediğini ifade etti.

"Af mümkün değilse, uzun vadeli faizsiz ve ana borç üzerinden sicilleri temizleyen bir yapılandırma ile esnafımızın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor" diyen Kaynar, "Hükümetimiz esnaf kredilerine büyük artı değer sağladı. Ancak vergi borçları, kredi ve banka hacizleri ile çeşitli kuruluşlardan kesilen cezalar ile ortaya çıkan kısıtlamalar esnafımızın mağdur olmasına neden oluyor. Esnafımız af ve beraberinde düşük faizli kredi bekliyor. Üretici esnafımız başta olmak üzere mağazacılar istihdam teşvikinin artırılmasını ve genişletilmesini talep ediyor. İstihdam teşvikinin genişletilmesi ve uzun süreli bir program çerçevesinde yürütülmesi ile birlikte geniş kapsamlı bir af veyahut yapılandırma, hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yüzünü güldürür diye düşünüyorum" diye konuştu.