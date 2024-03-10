Bursa'da 'Abidin Usta'nın yeni lezzet durağı: Görükle

Bursa'nın zengin mutfak kültürünün eşsiz tatlarını şehrin kalbindeki restoranlarında 60 yıla yakın süredir yaşatan Abidin Usta Osmanlı Sofrası, yeni şubesiyle geleneksel lezzetlerini Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ne de taşıdı.BURSA (İGFA) - İlk olarak 1967 yılında hizmete giren Tuzpazarı Şubesi’nin ardından, İstanbul Yolu, Kestel, Parkur AVM ve Podyumpark ile hizmet lokasyonlarını genişleten, Abidin Usta Osmanlı Sofrası, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde faaliyete geçen altıncı şubesinin açılışını yaparak şehrin lezzet haritasına yeni bir nokta daha ekledi.

Geleneksel lezzetlerin modern bir dokunuşla harmanlandığı Abidin Usta Osmanlı Sofrası, sadece bir yemek noktası değil, şehrin tarihine ve kültürüne olan saygısını da yansıtan özel bir buluşma noktası olarak, yeni adresi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde misafirlerine kapılarını açtı.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde düzenlenen açılış töreni; kamu, siyaset, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilcinin katılımıyla gerçekleşti.

320 m2 taban alanda 250 kişi hizmet verme kapasitesine sahip olan ve 2 kattan oluşan yeni şubenin açılışında konuşan Abidin Usta Osmanlı Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, Görükle Şubesi'ni uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Şubat ayı ortasında faaliyete aldıklarını belirterek, lezzetle birlikte sağlık odaklı bir yaklaşımla yemeklere önem veren bir marka olmanın sorumluluğu ile görevimizi yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Örnek Yemek Sanayi olarak 300’ün üzerinde çalışanla 230 noktada 28 bin kişiye her gün yemek sunduklarını da hatırlatan Özen, "100’e ulaşan uzman ekibimizle Türk mutfağının enfes yemeklerini yıllardır aynı kalitede sunan Abidin Usta restoranlarına, bugün 6.’sını eklemenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu markayı birlikte büyüttüğümüz değerli dostlarımız ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere, yeni yatırımımızın hayata geçmesinde verdikleri destek için Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU, “ABİDİN USTA, BURSA İÇİN AYRI BİR YERE SAHİP”

Törendeki konuşmasında; “Geçmişten bu yana hepimizin uğrak noktası olan bu mekanda tattığımız enfes lezzetlerin yanında, yapılan işe sevgi de katıldığında o tadı başkalaştıran bir özellik ortaya çıkıyor” diyen Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, “Markanın kurucusu rahmetli Abidin Usta ve ailesi sadece yemek kültürümüze değil, Bursa'ya katmış oldukları sevgi ve hizmetleriyle de önemli bir yere sahiptir. Burada her kesimden insanın bulunması, Bursa'nın öncülerinin ve büyük sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, Abidin Usta'nın şehrimiz için taşıdığı ayrıcalığı gösteriyor.” açıklamasını yaptı.

MİLLETVEKİLİ REFİK ÖZEN, “ABİDİN USTA’NIN HİKAYESİ, ÇALIŞMA VE GAYRETİN HİKAYESİDİR”

Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın kurucusu Abidin Özen’in hikayesi ve hayat nasihatlerini vurguladığı konuşmasında, “Abidin Usta’nın hikayesi, 1958'de Kosova'dan göçle başlayan bir hayat mücadelesi ve gece gündüz demeden çalışma ile gayretin hikayesidir” ifadelerini kullanan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen; “Büyüklerimiz Abidin ve Kamil Özen’in bize bıraktıkları en önemli miras onurları ve isimleriydi. Bizler de onlardan sonra gelen kuşaklar olarak, bu değeri daha yukarılara çıkarmak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Abidin Usta Osmanlı Sofrası markasının kurucusu Abidin Özen’in iş hayatı ile ilgili ilkelerini de hatırlatan Milletvekili Refik Özen, “Abidin Usta, bir insan başarılı olmak istiyorsa çalışkan, tutumlu ve işinin takipçisi olmalı, hesabını iyi yapmalı, yılmamalı, sürekli çalışmalı, kaliteyi artırmalı ve yenilikçi olmalı diyordu. Hizmet sektörü açısından da en önemli nasihati şuydu; müşteriyi kimse kandıramaz. Müşteri kaliteli ürünü dükkân sahibinden daha iyi bilir. Çünkü müşteri her yeri gezer, işletmeci kendi lezzetini bilir. İşinize ne kadar bakarsanız işiniz de size o kadar bakar derdi. Biz de bu nasihatleri ilke edinerek iş hayatında yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın kampüslerinin önemli bir ihtiyacını giderdiğinin altını çizerek, “Abidin Usta Osmanlı Sofrası gibi bir tesis, 16 bin dönümlük bir araziye sahip olan kampüsümüz için uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir alandı. Sonunda bu ihtiyacımızı karşılayacak bir yerin varlığı bizi çok memnun ediyor. Büyük bir akademisyen, çalışan ve öğrenci nüfusuna sahip olmanın yanı sıra, araştırma üniversitesi olmamız sebebiyle de sürekli bir misafir akışına sahibiz. Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın açılmasıyla birlikte hep üniversite mensuplarımızın kaliteli bir adresi oldu hem de misafirlerimizi yeşilin görkemli manzarası eşliğinde ağırlama fırsatı bulacağız. Abidin Usta Osmanlı Sofrası, yalnızca üniversitemize değil, tüm şehrimize hitap edecek şekilde planlandı” diye konuştu.



Açılışta konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise, “Bursa, göçmenlerin yoğun olduğu bir şehir olduğu için zengin bir yemek kültürüne de sahiptir. Abidin Şakir Özen ve Refik Özen de bu kültürü yaşatmaya çalışan başarılı girişimcilerdir. En önemli eserleri Bursa’nın yemek konusundaki kendi değerlerini geleceğe taşımalarıdır.” diyerek Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın nesilden nesile aktardığı gastronomi kültürüne dikkat çekti.

Açılış konuşmaların ardından, önceki dönem Bursa Milletvekili Ali Kul tarafından yapılan dua ile birlikte protokol tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.