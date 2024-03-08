Bursa'da 200 bin Avro hibeli yeni bir hazır yemek hattı kuruluyor

Bursa’da Endüstriyel Yemek Sektörünün güçlü firmalarından Yankı Yemek A.Ş, toplamda 1 milyon avroyu bulacak önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Yankı Yemek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa Nilüfer’de, Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki 2 dönümlük alanda, günlük 12 bin pax yemek ürettiklerini, yeni yapacakları yatırımla kapalı alanı 5 bin metrekareye, günlük üretimlerini de 25 bin pax’a çıkaracaklarını söyledi.

Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Dönmez, "yemediğimizi yedirmiyoruz" mottosuyla hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yaptıklarını, müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve hijyen standartlarından ödün vermediklerini ifade etti. Dönmez, yeni yatırımları ile bu anlayışlarını bir adım daha ileriye taşıyacaklarını da ifade etti.

İlk günden beri, sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmeyi amaç edindiklerini vurgulayan Dönmez, bu amaç doğrultusunda 30 yılı aşkın süredir müşterilerine hizmet verdiklerini, yeni yatırımlarla kaliteyi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini söyledi. Coşkun Dönmez ayrıca, yeni yatırımlarının bir kısmını Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Hibe Anlaşması kapsamında uygulanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nden sağlayacaklarını belirtti.

“YENİ BESLENME TRENDLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Coşkun Dönmez, tüm dünyada özellikle 35 yaşa kadar olanların yemek tüketme anlayışlarında önemli bir değişim yaşandığı bir süreç yaşandığını söyledi. Dönmez, artık insanların hem ekonomik, hem hızlı, hem de sağlıklı yemek tüketmek istediklerini belirterek, “Tüm dünyada yaşanan bu trende uygun olarak, ev yemeği tadında ama çok hızlı hazırlanabilen doğal yemeklere ilgi arttı. Bizde yatırımlarımızı bu anlayışa uygun yapıyoruz. Uzun ar-ge çalışmalarımız sonrasında orta çıkardığımız ürünlerimizi üretebilmek için yapacağımız yeni yatırımla kapasitemizi 2 katın üzerine çıkartacağız” diye konuştu.

Bu arada hibe programı uygulayıcısı Tijen Yener de, Yankı Yemek A.Ş'nin bu proje kapsamında yaklaşık 200 bin avro hibe kredi kullanacağını ve ilave istihdam sağlayacağını söyledi.