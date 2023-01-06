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Bursa Büyükşehir tarlada üreticiye nefes oldu

EKONOMİ 06.01.2023, 13:49
Bursa Büyükşehir tarlada üreticiye nefes oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fidan ve tohum dağıtımlarının yanında ekipman destekleriyle 2022 yılında da tarlada iz bıraktı, üreticiye nefes oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılını da kırsal yatırımlar anlamında dolu dolu geçirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarım Peyzaj A.Ş, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve BUSKİ marifetiyle 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yıl boyunca üretime değer katacak adımlar atıldı.

Fidan ve tohum desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide ve fiden dağıtımı hedefine emin adımlarda ilerlerken, 2022 yılında da toprak analiz sonuçlarına göre, fidan dağıtımları yapıldı. 2022’de hibe desteğini yüzde 50’den 60’a çıkaran Büyükşehir, yıl boyunca üreticiye yaklaşık 600 bin adet yaban mersini, ahududu, aronya, antep fıstığı, badem, kiraz, goji berry, ceviz, Trabzon hurması ve vişne fidanı ile çilek fidesi desteği sağladı.

Bunun yanında ağırlıklı olarak Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri olmak üzere yıl boyuncu çiftçilere, arpa, buğday, çörekotu, fiğ, mısır, kuru fasulye, yonca ve yem bezelyesi olmak üzere yaklaşık 26 bin kilo tohum dağıtıldı.

Tarımda makineleşme

Fide, fidan ve tohum desteklerinin yanında verimliliğin artmasına yönelik tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasına da önem veren Büyükşehir Belediyesi, makine ve ekipman desteklerine 2022 yılında da devam etti. Ceviz soyma ve silkeleme makinesi, dal öğütme makinesi ve salça makinesi başta olmak üzere Bursalı çiftçilere 2022 yılında 212 adet makine desteği sağlandı.

Uyarı istasyonları

İhracatın önündeki en büyük engellerden biri olan bitkiler üzerindeki ilaç kalıntılarına son vermek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, doğru ilaçlama zamanlarının tespiti için kırsal mahallelere Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonları kurdu. Zeytincilik ve meyveciliğin yoğun olduğu Gemlik, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki 14 noktaya kurulan istasyonlar sayesinde, hava durumu değişimleri anlık olarak takip edilebiliyor. Hava sıcaklığı, bağıl nem, yağmur, yaprak ıslaklığı, rüzgar hızı, hava nemi, yağış, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve rüzgar hızı gibi değerin tespiti ile çiftçilere doğru ilaçlama zamanları hakkında bilgi veriliyor.

Destekleme alımı

Sadece üretimde değil, ürünlere yeni pazarlar bulunması ve ürünlerin piyasa değerinin korunmasına yönelik adımlar da atan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında siyah incirde destekleme alımı yaptı. Siyah incirde 2022’de yaşanan pazar daralması nedeniyle yapılan 92 tonluk destekleme alımı ile çiftçilere 879 bin TL kaynak sağlanmış oldu.

Bunun yanında sulu tarımla verimin artırılması hedefiyle BUSKİ tarafından 2022’de 16 adet gölet ve sulama tesisi kırsal bölgelere kazandırıldı.

Desteğe devam

Bursa’nın çok iyi bir tarım şehri olduğunu ve bu gerçeği bilip ona göre hareket etmek gerektiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bereketli topraklara sahip olmakla övünmek yetmez, bunun hakkını vermek lazım. Bunun için de bilgi, birikim ve tecrübenin yanında, kaliteli fide, fidan, tohum, makine ve ekipmanla üreticimizin desteklenmesi gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürümüz ve HAGEL ile birlikte bunları yapmaya çalışıyoruz. Her zaman üreticinin yanında olmaya çalışıyoruz. Ürün toplama merkezlerinden ekipman desteklerine, fide-fidan dağıtımlarından arıcılık ve ipekböcekçiliğinin gelişmesine kadar her alandaki desteklerimizi 2022 yılında da sürdürdük. Desteklerimiz kesintisiz devam edecek” diye konuştu.

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