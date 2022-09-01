Bursa Büyükşehir incir üreticisine can suyu oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla siyah inciri alımlarını ilişkin 1 Eylül 2022 tarihi için alım fiyatları belli oldu.BURSA (İGFA) - Dünyaca ünlü Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması nedeniyle, piyasa fiyatlarının 1 – 1,5 TL üzerinden siyah incir alımlarını başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için can suyu olmaya devam ediyor.

Her gün açıklanan piyasa fiyatlarının 1 – 1,5 TL üzerindeki fiyatlarla Çeltik Mahallesi’ndeki Soğuk Hava Deposu’nda belediye iştiraki olan Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla alımları sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, her üç kategorideki ürün için 1 Eylül 2022 tarihi için alım fiyatını belirledi.

Buna göre olgun incir 7 TL, ihraçlık incir 12,50 TL, endüstriyel incir ise 3,5 TL olarak açıklandı.

Hatırlanacağı gibi bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin de yüzde 40’lara düşmesi nedeniyle, piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticinin mağdur olmaması ve dünyaca ünlü siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye girmişti.