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Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

EKONOMİ 08.11.2022, 09:37
Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

Doğal taş sektörünün heyecanla beklenen buluşması Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23 Kasım Çarşamba günü 6. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 185 firmanın katılımı ile düzenlenen fuar, 50’nin üzerinde ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak.

 
Sektörün alanındaki tek ihtisas fuarı Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23 - 26 Kasım 2022 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

4 gün boyunca 10.00 ile 18.30 saatleri arası ziyaret edilebilecek fuarda; yüzlerce yeni renk, binlerce a kalite 2 bin 200 blok mermerin sergileneceği organizasyonun, önceki yıllarda olduğu gibi birçok dış ticaret bağlantısına sahne olması bekleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından destekleniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektör ile birlikte hareket edilerek ülke ekonomisine kazandırılan fuarın sadece Bursa’nın değil bölgenin ve Türkiye’nin ihtiyacına cevap verecek niteliğe sahip olduğunu kaydetti.

Fuarda sergilenen ürünlerin birçoğunun daha fuar başlamadan satıldığının altını çizen Burkay, sektörün son dönemde artan ihracat performansında fuarın büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Burkay, “Fuarımız, yüksek ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. BTSO olarak ilk yılından beri destek verdiğimiz fuarın sektöre katma değer sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Sektörün bu en ağır buluşmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yoğun bir ziyaretçi katılımı beklediklerini söyledi.

Önceki yıllardaki gibi kritik iş bağlantılarına sahne olacak fuarın zengin mermer yataklarının olduğu Türkiye için de önemli ihracat geliri fırsatları sunduğunu ifade eden Ersözlü, fuar kapsamında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ile organize ettikleri alım heyeti programının yanı sıra münferit görüşmelerin de gerçekleşeceğini kaydetti.

30’u aşkın ülkeden 250’den fazla iş insanının katılımı ile alım heyeti programı oluşturduklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisli (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da, Bursa’da düzenlenen fuarı da bu kapsamda çok değerli gördüklerini ifade etti. 

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