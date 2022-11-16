Burdur 2023'te HAYTEKFEST'e hazırlanıyor

Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali’ne (HAYTEKFEST) 09-11 Mart 2023 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Burdur’da düzenlenecek.BURDUR (İGFA) - YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2017yılından bu yana "Hayvancılık" alanında gelişim ve yenilik odaklı projeler yürüten Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, buprojelerden elde edilen somut çıktıları kamuoyuyla paylaşmak ve sektörün sorunlarına çözümoluşturabilecek fikirleri bir araya getirebilmek adına 09-11 Mart 2023 tarihleri arasında Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) düzenleyecek.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Hayvancılık ana temasıyla "HayvancılıkTeknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST)" kapsamında HAYTEKFEST ProjeYarışması organize edilecek. Organizasyonda, ülke genelinde hayvancılık teknolojileri alanındaaraştırma yapan araştırmacılar, kamu ve özel sektör işletmeleri, yatırımcılar (projelere ortak olmakisteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler), girişimciler ve öğrenciler bir araya gelecektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali’ne (HAYTEKFEST) ilgi duyan herkesücretsiz olarak katılım sağlayabilir. Bireysel katılım sağlanabileceği gibi HAYTEKFEST’in temalarınauygun konularda stant açmak isteyen kişi, kurum ve kuruşlar organizasyon komitesinin onayı ile ücretsizstant açabileceklerdir.

YARIŞMAYA KATILIM

Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) proje pazarı yarışmasıhayvancılık alanında faaliyet gösteren girişimci adaylarına, girişimcilere ve yatırımcılara yönelik düzenleniyor.Dolayısıyla, hayvancılık alanında yenilikçi fikirlere sahip tüm bireyler gerekli başvuruları yaparak katılım sağlayabilecekler.

Söz konusu etkinliğe dair detaylı bilgiye https://haytekfest.mehmetakif.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.