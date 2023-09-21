BUMATECH kapılarını 29 Kasım'da açıyor

Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalararası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde bir kez daha makine sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşma adresi BUMATECH, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan BUMATECH, uluslararası nitelikteki 21. Bursa Metal İşleme Teknolojileri 14. Saç İşleme Teknolojileri ve 20. Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturacak.

Özellikle sac işleme teknolojilerinin yoğun olduğu bu fuarda; robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, otomasyon teknolojilerinden hidrolik pnömatik ve robotik sistemlere, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerin de sergileneceği BUMATECH’te atölye ekipmanları, CAD/CAM, madeni yağlar, kompresörler vinçler, takım ve torna tezgahlarının yanında İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri ve Kalite kontrol, ölçme cihazları da öne çıkıyor.

Sektörün önemli temsilcileri BUMATECH fuarında buluşuyor

BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 70 ülkeden 45 bine yakın nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak. Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Tayvan, USA, Hollanda gibi ülkelerden makine imalat sektörünün önemli temsilcilerini ağırlayacak olan fuar, yeni iş bağlantılarıyla Türkiye’nin ihracat bilançosuna da önemli katkılar sağlamaya devam edecek.