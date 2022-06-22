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BUİKAD ve BUSİAD'dan sürdürülebilirlik farkındalığı

EKONOMİ 22.06.2022, 16:55
BUİKAD ve BUSİAD'dan sürdürülebilirlik farkındalığı

Bursa'da faaliyet gösteren BUİKAD ile BUSİAD, Türkiye Limit Aşım Günü dolayısıyla sürdürülebilirliğe dikkat çeken bir toplantı düzenledi.BURSA (İGFA)- Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Limit Aşım Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, bir kişinin 1 yıl içinde kullanabileceği ekolojik hakların ne zaman tükendiğini gösteren limit aşımının geçen yıl Türkiye için hesaplanan 22 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Zaman hızla akıp giderken bir yandan da dünyanın kaynaklarını tüketmek ile ilgili insanoğlunun istekleri, beklentileri her geçen gün artıyor.  Bizler doğanın dengesini bozdukça, doğa bozulan dengesini ve sınırlarını koruyacak şekilde davranıyor” dedi.

“İnsanoğlu aslında bu tüketim ve üretim şekliyle dünyadan alması gerekeni fazlasıyla aldı ve her geçen gün dünyaya olan borcu artıyor. Bunun farkındalığı için hazırlanan ekolojik karne ise her geçen gün daha da kötü oluyor” diyen Eroğlu, “Her yıl bunu gösteren, ekolojik karnemizi gözler önüne seren sembolik bir tarih var aslında: Dünya Limit Aşımı Günü.  Yani Türkiye için bugün. Bu tarih dünyamız için 28 Temmuz iken, bizim ülkemizde maalesef daha da erken bize tanınan ekolojik hakları kullanıyoruz. Bizler BUİKAD olarak üyelerimizle yaptığımız anketler sonucunda dernek üyelerimizin ortalama aşım günü maalesef nisanın ortası çıktı. Henüz 4. Ay bitmeden tüketiyoruz kaynaklarımızı. Bu durum bize alışkanlıklarımızı, iş yapış biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiği ile ilgili çok net mesaj veriyor. 1970’ler de bu tarihin aralık ayı olduğunu da değişen yaşam standartlarımızın bir göstergesi" diye konuştu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, öncelikli adımlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. 

"Kaynaklarımızı tüketmek, aslında bir anlamda kendimizi tüketmek oluyor" diyen Küçükkayalar, "Geçmişimize bakıp, günümüzü değerlendirip, geleceğimize yönelik öngörülerde bulunursak bunun hiç de öyle çok uzaklarda bir kara bulut olmadığını da görürüz. Kıt kaynaklar ve sonsuz istekleri yönetme bilimi değil midir iktisat? Hepimiz iktisadi faaliyetler yaptığımıza göre, kıt kaynakları, sonsuz ihtiyaçları da gözeterek yönetmek zorundayız. Bir yandan gereksinimlerimizi sınırlandıracağız diğer yandan da kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız" diye konuştu.

Küçükkayalar, bilimden, teknolojiden, dijital dönüşümden yararlanacaklarını ifade ederek, Avrupa Yeşil Mutabakatı etkisiyle de daha fazla karbon salımı yapmadan üretim olanağını oluşturacaklarını söyledi.

Basın toplantısında, BUİKAD Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Senem Tanju ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bursa Komitesi Başkanı Osman Nemli de medya mensuplarıyla bilgilerini paylaştı.

Toplantı nedeniyle oluşan karbon salımına karşı gerçekleştirilen karbon offset sertifikası da medya mensuplarına dijital ortamda gönderildi.

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