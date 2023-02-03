Bugün yakıt almayın! Motorine bir indirim daha

Dünyada Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, motorin fiyatlarına bir indirim haberi daha geldi.İSTANBUL (İGFA) - Motorinde dünün ardından bugün de indirim geldi. Motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BURSA

Bursa'da motorin litre fiyatı 22.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.33 TL'ye satılıyor.

İSTANBUL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.