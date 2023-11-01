Buğdayın atası siyez üretimi artıyor

Ordu’da buğdayın atası olarak bilinen ‘siyez’in üretim ve ekim alanları artıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde devam eden proje kapsamında Mesudiye ilçesindeki üreticilere 20 bin kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in il genelindeki tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurumlar ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar meyvelerini verdi.

2020 yılında başlayan çalışmalarla üretilmeye başlanan ve ilk üretimlerinden elde edilen buğdaylar ile ekmek yapımı sağlanarak vatandaşların tüketimine sunulan siyez buğdayının üretim alanı her geçen gün artıyor. OBB Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüşüyor.

MESUDİYE’DE SİYEZ BUĞDAYI TOHUMU TAĞITILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan “Siyez Buğdayı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında” Mesudiye İlçesinde faaliyet gösteren üreticilere 20 bin kilogram Siyez buğdayı tohumu dağıtımı yapıldı.

Siyez Buğdayı Dağıtım Törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Uğurlu, davetliler ve üreticiler katıldı.

160 TON HASAT BEKLENİYOR

800 dekar alanda ekilen siyez buğdayı tohumu ile birlikte 160 ton siyez hasadı gerçekleşecek. Tarıma kazandırılan atıl tarım arazilerinin dekarı ise 31 bin 200’e yükselecek.

SİYEZ BUĞDAYININ ÖNEMİ

Siyez buğdayı geçmişi yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanır. Siyez buğdayı geleneksel bir şekilde üretilir ve öğütme işlemi de geleneksel bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem görmemiş olması ve besin değerlerinin yüksek olması nedeni ile siyez buğdayı günümüzde en çok tercih edilen buğday türlerinden biridir.

Siyez buğdayından yapılan bulgur, ekmek vb. ürünler antioksidan bakımından son derece zengindir. Bu özelliği nedeni ile hücre yapısının korunmasını ve yaşlanma belirtilerinin gecikmesini sağlar. Mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir. Posa ve lif bakımından da zengin bir üründür.