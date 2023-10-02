Bu müzenin duvarları bile çikolatadan!

Bursa'nın tarihi ve kültürel en değerli öğelerinin tonlarca çikolatadan inşa edilmiş heykellerinin sergilendiği Togo Mono Çikolata Müzesi, hem çikolata kokusuyla, hem de atmosferiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Ayrıca onlarca çeşit el yapımı Belçika çikolataları mağaza kısmında sunuluyor.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Çikolata şefi Hüseyin Özmen çikolatanın ve Çikolata Müzesi’nin hikayesini Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

Bütün ürünlerde Belçika çikolatası kullandıklarına dikkat çeken Özmen, “Proseslerimiz ve kullandığımız ham madde dünyanın %40’ına hükmeden kalite olarak da Belçika markası olan gerçek Belçika çikolatası dediğimiz ‘Callebaut’ markasıdır. Biz bu ham maddeyi tedarik edip belli tekniklerle Türkiye’nin sevilen ürünlerini alıp, sentezleyip belli proseslerle üretim yapan bir firmayız. Kullandığımız bütün çikolatalar, gerçek Belçika çikolatasıdır. Çocuklarımızın yiyemeyeceği, kendi vücudumuzun eritemeyeceği sağlıksız olan hiçbir ürünü biz Togo Mono ailesi olarak kullanmıyoruz. Üretim süreçlerimizin hepsi de bu aşamadan birebir geçiyor, kontrol ediliyor ve son müşteriye kadar takibini yapıyoruz.” dedi.

ÇİKOLATA MÜZESİNE YENİ HEYKELLER GELECEK

Bu müzenin aile işletmesi olduğuna dikkat çeken Özmen, “Biz Antalya’da bunları çok yapıyorduk. Çikolatacı olarak böyle şeyleri severiz. Gördüğümüzde hayran kaldık. Müzemiz yeni tadilat aşamasına girdi daha da genişleteceğiz. Bursa’ya özgü eserlerin yerine daha küresel ve çocuklarımızın sevdiği çizgi film kahramanlarının heykellerini biz burada çikolata ile figürleştirip değerli misafirlerimize hazır hale getireceğiz. Bu müze 2021 yılında açıldı. Togo Mono ailesi ‘Çikolata Müzesi’ olarak gün geçtikçe yenilenmektedir. Yatırımcılarımız, işletme sahiplerine bu işletmeyi kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bu zor bir iş çikolatayı hapsetmek, belli ısılarda tutmak ve bunu sürekli AR-GE yapıp yenilemek için büyük bir imkana sahip olmak gerekiyor. Biz bunları süreç dahilinde iklimsel değişiklikleri de gözeterek uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Talep çok değişiyor. Yerli misafirlerimiz de çok geliyor, on kez gelen on birinci kez geliyor. Burası aile işletmesi ve bu yapıyı gören misafirlerimizde kendisin bizden olarka kabul ediyor. Gelen misafirler yabancı ve yerli yarı-yarıya diyebiliriz.” diye açıkladı.

KATKISIZ ÇİKOLATALAR

Çölyak hastalarının ve şeker hastalarının oldukça tercih ettiği değişken çikolataların olduğunu söyleyen Özmen, “Vegan olanlar var. Şekersiz diyemeyiz ama belirli bitkilerle şeker hastalarının minimal düzeyde kullanacağı çikolatalar özel çikolatalardır. Biz bunu hammeden sağlayıp, proseslerine uygun şekilde üretimi sağlıyoruz.” dedi.