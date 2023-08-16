Bu markette fahiş fiyat yok!

Başkent Market, 7 şube, 3 fabrika satış mağazası ve 1 büfe ile 6.5 milyon Ankaralıya hizmet vermeye devam ediyor. Ankara’da üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden alınan ürünlerin satıldığı Başkent Marketler, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “en büyük hayalim” diyerek hayata geçirdiği Başkent Market Projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası;7 Başkent Market, 3 Fabrika Satış Mağazası ve 1 Başkent Büfe ile 6.5 milyon Ankaralıya en iyi ve kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

326 MİLYON LİRALIK YÖRESEL ÜRÜN SATIN ALINDI

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Başkent Marketler için 29’u Ankara’da ve 13’ü kadınların kurucusu olduğu toplam 63 üretici kooperatifi ve birliği ile ÇKS’ye kayıtlı 39 çiftçiden 1300 çeşit yöresel ürün tedarik ederken, Ankara içi ve dışındaki kooperatiflerden bugüne kadar yaklaşık 326 milyon TL’lik yöresel ürün satınaldı.

Başkent Marketler sayesinde Ankara’da 1572 üyeye sahip 29 üretici kooperatifi ve birliğinden istihdam edilen kişi sayısı ise yaklaşık 320’ye ulaştı.

5 YENİ BAŞKENT MARKET’İN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem ve öncelik verdiklerini söyleyen Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, 7 farklı noktada hizmet veren Başkent Marketler ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem ve öncelik veriyoruz.Bu kapsamda Nisan 2020 tarihinden itibaren Başkent Market projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar 7 tane Başkent Market şubesini hizmete açtık. Burada halkımıza sunduğumuz ürünleri başta Ankara’nın kadın kooperatiflerinden olmak üzere neredeysetüm kooperatiflerinden toparlıyoruz. Türkiye genelinde 63 kooperatifte hizmet veriyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan 39 tane çiftçimizin ürününü satın alarak da raflarımızda yer veriyoruz. Bugüne kadar 1300’ün üzerinde ürünü Başkent Market mağazalarında satışa sunduk.Bunlar hijyenik, kaliteli ve sağlıklı ürünler…Bu kapsamda satışa sunduğumuz ürünlerden elde ettiğimiz 326 milyon liralık geliri çiftçimize aktararak onların yanında durduk ve onlara kaynak sağlamış olduk.Başkent Marketlerimizin sayısını artırmak farklı lokasyonlarda Ankaralılara hizmet vermek amacıyla 5 yeni Başkent Market’in de projelendirme ve yapım aşamasına başladık.”

BAŞKENT MARKET ŞUBELERİNİN ADRESLERİ

İlk olarak 29 Nisan 2020’de hizmet vermeye başlayan Başkent Marketlerin hizmet verdiği 7 nokta ve adresleri şöyle;

Etimesgut:İstasyon Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 100/A

Mamak:Şafaktepe Mah. Mamak Cad. No: 59/B

Batıkent:Başkent Bulvarı, Kentkoop Mah. No: 26/1

Kızılay:Ziya Gökalp Caddesi No: 11 (Çankaya Belediyesi Binası)

GİMAT:Anadolu Bulvarı No:13 (Ankara Halk Ekmek Fabrikası)

ASKİ:Kazım Karabekir Caddesi No:70/2

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası:Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5

Koru Metro İstasyonu çıkışında bulunan bir Başkent Büfe ile de yöresel ürünler Ankaralılara ulaştırılıyor.

Yeni Başkent Marketler için de çalışmalarını sürdüren Halk Ekmek Fabrikası; Gölbaşı ilçesine kurulan BAKAP’ta, Lodumlu Parkı içinde, Batıkent Rekreasyon Alanı’nda, Ergazi Mahallesi ile Ulus Dolmuş Duraklarında yeni şubelerini açmaya hazırlanıyor.