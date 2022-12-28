Bu göletler tarım ve hayvancılığa ilaç olacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla su kaynaklarının doğru sürdürülebilirliğini sağlamak için Ordu’da 61 gölet inşa edildi. Göletler içme suyu, tarım ve hayvancılıkta kullanılacak.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, alt ve üst yapıda hayata geçirdiği yatırımların yanı sıra vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacı ile de birçok projeyi hizmete sundu.

Su kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak için de çalışma başlatan Başkan Güler, gerek içme suyu, hayvancılık ve tarım da gerekse turizmde kullanılmak üzere 10 ilçede gölet projesini hayata geçirdi.

61 GÖLETTE SU TUTUNDU

Başkan Güler’in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (OSKİ) yürütülen çalışmalar ile 2019 yılından bugüne kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde doğal göl görüntüsü ile inşa edildi.

Bu kapsamda Akkuş’ta 1, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce’de 1, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Mesudiye’de 19, Perşembe’de 2 olmak üzere 10 ilçede toplamda 61 gölette su tutumu sağlandı.

SU SIKINTISI EN AZA İNDİRİLDİ

Öte yandan yapılan göletler ile birlikte alternatif içme suyu kaynakları artırılırken kuraklık tehlikesine karşı Ordu’nun su sıkıntısı en aza indirilmesi hedefleniyor.