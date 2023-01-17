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Bu da belediyenin 'burger'i!

EKONOMİ 17.01.2023, 08:04
Bu da belediyenin 'burger'i!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR tamamen yenilendi. İstanbullulara talepleri soruldu, buna göre konsepti baştan sona yenilendi. İstanbullular BELTUR’da 700 binden fazla burger yedi, 7 milyon bardak çay içti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR, mekan ve menü konseptini baştan aşağı yeniledi. Menülerine, vejeteryan, vegan, glütensiz menü seçenekleri ekleyen işletme, şimdi de gençlere yönelik burger menüleriyle dikkat çekiyor. Kasım 2022’de Beşiktaş ve Mecidiyeköy’e BELTUR Burger şubelerini açan şirket, kısa sürede 700 binin üzerinde burger satışına imza attı. Hamburger patates menüsünü 55 liradan hizmete sunan BELTUR, yakın zamanda menüsüne lahmacunu da ekledi. Konuyla ilgili bilgi veren BELTUR Genel Müdürü Osman Cenk Akın, “Çıtır lahmacun yerine daha yumuşak elde dürüm şeklinde yenebilecek lahmacunlar servise çıktı. Tanesini 19 liradan, 2 lahmacun bir içeceği ise 49 liradan sunuyoruz. Kaliteli ürünleri piyasa fiyatlarının oldukça altında satıyoruz ” dedi.

GLUTENSİZ MENÜLER

BELTUR’un yeni vizyonu olarak ‘Doyurmaktan, beslemeye’ geçtik diyen Osman Cenk Akın, “Menülerimizde daha çok sağlıklı besinler ağırlıkta. Glütensiz yemek isteyen müşterilerimiz için, glütensiz makarnalar, kurabiyelerimiz var. Zeytinyağlılarımız var. Pancar cipsleri, protein barları gibi sağlıklı atıştırmalarımız var. Çocuklar için menülerde patates kızartmasını kaldırdık onun yerine daha sağlıklı bulgur pilavını koyduk. Veganlara özel Vegan Burgerlerimiz mevcut. Her damak tadına özel, sağlıklı menülerle BELTUR artık her kesime hitap ediyor” dedi.

DOĞADA TAMEMEN ÇÖZÜNÜR PİPETLER

BELTUR yeni konseptini tamamen çevreci politikalara göre belirliyor. Plastik pipet, çatal bıçak kullanımına son veren şirket, doğada tamamen yok olan Biyopipet kullanımına geçti. Aynı zamanda plastik çatal bıçak yerine, ahşap çatal bıçak kullanan BELTUR; paket şeker yerine de dökme şeker kullanıyor. Bu sayede hem israfın önüne geçiliyor hem de plastik paket kullanılmıyor. BELTUR uyguladığı bu çevreci politikalar sayesinde 2022 yılında 5 ton kağıt, 6,5 ton plastik israfının önüne geçti.

RAKAMLARLA BELTUR

2022 yılında BELTUR işletmelerinde;

7 milyon bardak çay tüketildi.3 milyon İstanbullu BELTUR plajlarında ağırlandı.İstanbullular BELTUR’dan 30 milyon ürün deneyimledi. 1 milyon fincan Türk kahvesi içildi.1 milyon top dondurma yendi.80 bin kişi etkinlik ve davet organizasyonları için BELTUR’u tercih etti.BELTUR 5 ton kağıt, 6,5 ton plastik israfının önüne geçti.Son bir yılda 44 yeni işletme hayata geçti.

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