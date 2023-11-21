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Bu çiftlikte tavuklara her şey serbest

EKONOMİ 21.11.2023, 07:50
Bu çiftlikte tavuklara her şey serbest

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma hamlesi kapsamında kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Elmalı’da hayata geçirilecek Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği için çalışmalar sürüyor.ANTALYA (İGFA) - Unutulan köy yumurtası lezzetini sofralarımıza taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi’nde 11 bin 250 metrekare alana Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği kurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında “Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Kümesi” yapılacak.

2000 TAVUK KAPASİTELİ OLACAK

Tek katlı, 1000’er tavuk kapasiteli kümeslerin her biri 290’ar m2 olacak şekilde toplam 580 m2 kapalı kümes alanı bulunacak. İki kümes arasında 120 m2 yem deposu planlandı. Toplam inşaat alanı 700 m2 olacak. Her bir kümesten tavukların çıkabileceği açık gezinme alanları 2.250 m2 olacak şekilde toplam 4500 m2 olarak belirlendi. Arazinin kalan alanı yem bitkisi ekimi (6000 m2) için kullanılacak.

YUMURTALAR MARKA HALİNE GELECEK

Kurulacak tesiste üretimde ATAK-S tavuk ırkı kullanılarak yerli hibrit kullanımı desteklenecek. Serbest gezen tavuklardan elde edilen doğal ve sağlıklı yumurta üretimi, hem üreticiye katma değer yaratıp karlılığını artıracak,  hem de bölgede yeni bir markanın oluşması sağlanacak. Bu durumun, yumurta üretimini arttırması ve en önemlisi de daha fazla üreticinin üretime dahil edilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. 2000 adet yumurta tavuğundan elde edilen yumurtalar paketlenerek tüketici ile buluşturulacak. Üretilen yumurtalar ile bölgede pazar talebi yüksek olan doğal yumurta ihtiyacı karşılanacak, tüketiciye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak bilinçli tüketici profili oluşturulacak, üretilen yumurtalar marka haline getirilecek.

ÜRETİMDE KADIN ELİ

Proje ile hem üretimde, hem de pazarlamada çalışan kişi sayısının artması, üretim faaliyetlerine kadınların dahil edilmesi ile kadın istihdamının arttırılması amaçlanıyor. Tesiste “Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği” kursunu başarıyla tamamlayan kooperatif üyesi kadınlara yumurta tavuğu yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi de planlanıyor. Ayrıca tesis edilen kümesin işletilmesi ve buradan gelir elde edilmesi amacıyla da tesisin kullanımı dönemsel olarak eğitimlerini tamamlamış olan Kadın Kooperatiflerine bırakılacak.

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