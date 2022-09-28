BTSO’dan 'organize konut ve ticaret bölgeleri' atağı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’da kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde Organize Konut Bölgeleri oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, geride kalan 4 yılda inşaat sektörüne yönelik hayata geçirdikleri projeleri ve yeni dönem projeksiyonunu anlattı.

BTSO konsey ve komitelerinin 2018-2022 döneminde tüm zorluklara rağmen çözüm odaklı yoğun bir çalışma sergilediğini belirten Şenocak, “Özellikle pandemi döneminde inşaat ve konut sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik hem fiziki hem de online onlarca toplantı düzenledik. Ankara ziyaretlerimiz ve sektörel istişare toplantılarımız vesilesiyle komitelerimizden gelen görüşleri TOBB ve ilgili kurumlara aktardık.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLKELERİ RAPORU BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Geride kalan dönemde BTSO İnşaat Konseyi, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanan Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’nun kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını kaydeden Şenocak, ortak çalışma ve işbirliği kültürümüzün en önemli çıktılarından biri olan raporun yerel yönetimler ve sektörümüzün tüm paydaşları için yol gösterici olacağını söyledi.

Alparslan Şenocak, inşaat sektöründeki firmaların dış pazarlara açılması, uluslararası ölçekte iş yapabilme kapasitesine ve yeteneğine sahip olmaları amacıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 2013 yılından bu yana bini aşkın sektör temsilcisini Güney Kore, Almanya ve Fas gibi farklı coğrafyalarda düzenlenen 19 fuarla buluşturduklarını belirten Şenocak, Ticari Safari projesi ile dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yatırımcıların da sektörün ticari gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

ORGANİZE KONUT SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Yeni dönemdeki en iddialı projelerinin Organize Konut Bölgeleri olacağını ifade eden Şenocak, “Yüksek enflasyon, inşaat ve arsa maliyetlerindeki artışlar konut üretimini ve gayrimenkul piyasasını yavaşlattı. Son dönemde konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışlarla ilgili Bakanlıklar nezdinde yapılan çalışmaları önemli buluyoruz. Sektör temsilcilerimizin bir araya gelerek oluşturacağı kooperatifler vasıtasıyla hazine arazilerinde ucuz konut üretebiliriz. Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) benzer bir kurguda Organize Konut Bölgeleri (OKB) oluşturabiliriz. Odalara, kamu ve yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenecek arazilerde konut ve ticari alan üretme yetkisi almak için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın liderliğinde Bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz sürüyor. Bu proje ile inşaat ve gayrimenkul sektörümüze hareket kazandırırken, çalışanlarımıza da uygun koşullarda konut edinme imkânları sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Bursa’nın ve sektörün planlı gelişimi için bir diğer önemli projelerinin de Organize Ticaret Bölgelerini kente kazandırmak olduğunu açıklayan Şenocak, yeni yatırım alanlarını Bursa’ya kazandırmaya devam edeceklerini ve yeni dönemde ayrıca şirketlerin Yeşil Mutabakata uyumu, yerli üreticilerin desteklenmesi ve e-ticaret de öncelikli çalışma alanlarının olacağını kaydetti.