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BTSO üyeleri Hindistan’ın ticaretine odaklandı

EKONOMİ 17.01.2024, 13:30
BTSO üyeleri Hindistan’ın ticaretine odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2024 yılındaki ilk ticaret heyetini Hindistan’a düzenledi.BURSA (İGFA) - BTSO, üyelerinin yeni pazarlara açılmaları amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında ihracatta belirlenen “Hedef Ülkeler” arasında yer alan Hindistan, BTSO üyelerinin Asya pazarındaki yeni durağı oldu. İnşaat ve yapı malzemeleri, mobilya, otomotiv, tarım ve gıda ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı yaklaşık 60 kişilik BTSO heyeti, Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Rajkot kentinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı’na katıldı.

Dünyanın en büyük nüfusu ve en büyük yedinci coğrafi alanına sahip ülkesi Hindistan’daki fırsatları değerlendirmeyi amaçlayan firmalar etkinlikte büyük ilgi gördü.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Hindistan’ın dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığı söyledi.

Hindistan’ın Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Şenocak, bu fırsatların iyi araştırılması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede büyük bir heyetle Hindistan’ın Gujarat eyaletinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı’na katıldıklarını kaydeden Şenocak, şu değerlendirmede bulundu: “Üyelerimiz, fuar kapsamında çok sayıda firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldu. Hindistanlı firmaların Türkiye ile iş yapma iştahlarının son derece yüksek olduğunu gördük. Özellikle inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yeni işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında faydalı bir program oldu.”

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK AVRUPA PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLİYORLAR”

Fuar ziyaretinin yanı sıra bölgedeki sanayi bölgelerini ve üreticileri de ziyaret ettiklerini paylaşan Şenocak, “Rajkot şehri özellikle seramik üretimi ile öne çıkıyor. Buradaki üreticiler Asya, Afrika ve Ortadoğu ile yoğun şekilde ticarette bulunsa da AB pazarında etkin değiller. Ülkemizi Avrupa’ya açılan bir kapı olarak değerlendiriyorlar. Bu konuda firmalarımızla işbirliği yapma konusunda çok istekliler. Rajkot ayrıca Hindistan’da yeni yapılanma bölgesi. Lüks yapılar ve konutlar inşa ediliyor. Türkiye ve Hindistan iş birliği potansiyelinin oldukça fazla olduğuna inanıyorum.” dedi.

Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı’nda farklı sektörlerden 1.000 firma stant açarken, fuara Türkiye’nin yanı sıra 30 ülkeden 1.100 iş profesyoneli katıldı. Dört gün süren etkinliği yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

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